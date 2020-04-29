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WhatsApp'ın sır gibi saklanan yeni özelliği sızdı! Zoom’a rakip oluyor

Tüm dünyayı etkileyen corona virüsü salgını insanların evlerine kapanmasına neden oldu. Karantinadaki insanların en önemli iletişim yöntemi ise internet ve video konferans görüşmeleri olarak dikkat çekiyor. Whatsapp bu konuya el attı. Geçtiğimiz günlerde WhatsApp'ı bünyesinde bulunduran Facebook tarafından tanıtılan Messenger Rooms'a ait ilk görüntü internete sızdı.

29.04.2020 16:53 - Son Güncelleme: 29.04.2020 16:53 BU GALERİYİ PAYLAŞ





