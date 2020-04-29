WhatsApp'ın sır gibi saklanan yeni özelliği sızdı! Zoom’a rakip oluyor
Tüm dünyayı etkileyen corona virüsü salgını insanların evlerine kapanmasına neden oldu. Karantinadaki insanların en önemli iletişim yöntemi ise internet ve video konferans görüşmeleri olarak dikkat çekiyor. Whatsapp bu konuya el attı. Geçtiğimiz günlerde WhatsApp'ı bünyesinde bulunduran Facebook tarafından tanıtılan Messenger Rooms'a ait ilk görüntü internete sızdı.
29.04.2020 16:53
- Son Güncelleme: 29.04.2020 16:53
İlk olarak geride bıraktığımız yılın son günlerinde Çin'in Wuhan kentinde görülen corona virüs bugün dünya üzerindeki neredeyse her ülkeyi etkisi altına almış durumda.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Dünya genelinde 3 milyondan fazla kişiye bulaşan ve 200 binin üzerinde cana mal olan salgın milyonlarca kişinin günlük alışkanlıklarını da değiştirdi.
Virüsün bulaşma hızını yavaşlatmak adına dünyanın dört bir yanında on milyonlarca kişi evden çalışmaya başladı. Haliyle Uzaktan çalışmayı kolaylaştıran platformlara olan rağbet hayli arttı.
Son dönemin gözde uygulamalarından birisi de Zoom. Salgından önce 10 milyon kullanıcısı bulunan video konferans uygulaması bugün 400 milyon kullanıcıya ev sahipliği yapıyor.
Bu durum teknoloji dünyasının dev isimlerinin de dikkatini çekmiş durumda. Geçtiğimiz günlerde görüntülü görüşme sayısını 4'ten 8'e çıkaran WhatsApp Zoom'a Messenger Rooms entegrasyonu ile rakip olamayı planlıyor.