Android Pie telefonları baştan sona değiştiriyor! İşte Android Pie güncellemesi alan telefonlar

Google'ın en yeni işletim sistemi Android Pie, Android telefonları baştan sona değiştiriyor, bambaşka bir görüntü sağladığı gibi birçok yeni özelliği de beraberinde getiriyor. Peki kullandığınız telefon değişecek mi? Hangi model ve markalar Android Pie güncellemesi alacak? İşte bugün 09:00 itibarıyla Android Pie yeni güncellemeyi almış olacak telefon modelleri...

10.06.2019 07:44 - Son Güncelleme: 10.06.2019 08:17 BU GALERİYİ PAYLAŞ





