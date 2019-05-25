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PUBG Lite nasıl indirilir? PC PUBG Lite Uncooked, DX11 Feature Level, Net Framewok hatası nedir?

PUBG Lite için bekleyiş sona erdi. Bilgisayar sürümü olan PUBG Lite 23 Mayıs itibarıyla kullanıcılarla buluştu. PUBG Lite'ı indirdikten sonra bazı sorunlarla karşılaşılabiliyor. Peki, PUBG Lite nasıl indirilir? PUBG Lite oyunuun Uncooked, DX11 Feature Level, Fatal Error hatası nedir ve nasıl çözülür?

25.05.2019 16:49 - Son Güncelleme: 25.05.2019 16:50
PUBG Lİte nasıl indirilir? PC PUBG Lite Uncooked, DX11 Feature Level, Net Framewok hatası nedir?

PUBG Lite oyunu indirilmeye başlandı. Oyunseverlerin yakından takip ettiği ve uzun süredir beklediği PUBG Lite 23 Mayıs'ta kullanıcılarla buluştu. PUBG Lite'ı indiren kullanıcılardan bazıları bir takım sorunlar ile karşılaşabiliyor. PUBG Lite tarafından bu sorunların nasıl çözüleceği konusunda bilgiler paylaşıldı. Bu sorunları nasıl çözebileceğinizi haberimizden öğrenebilirsiniz. Peki, PUBG Lite nasıl indirilir? PUBG Lite hataları nasıl çözülür? İşte konu ile ilgili detaylar...

PUBG Lİte nasıl indirilir? PC PUBG Lite Uncooked, DX11 Feature Level, Net Framewok hatası nedir?

PUBG LITE NASIL İNDİRİLİR?

PUBG Lite'ı, oyunun resmi internet adresi üzerinden indirebilirsiniz. PUBG Lite'ı indirebilmek için istenen sistem gereksinimleri vardır.

PUBG Lite indirmek için tıklayın

PUBG Lİte nasıl indirilir? PC PUBG Lite Uncooked, DX11 Feature Level, Net Framewok hatası nedir?

SİSTEN GEREKSİNİMLERİ NELER?

PUBG Lite'ı indirebilmek için aşağıdaki sistem gereksinimlerini bilgisayarınızın karşılaması gerekiyor.

PUBG Lİte nasıl indirilir? PC PUBG Lite Uncooked, DX11 Feature Level, Net Framewok hatası nedir?

Minimum Sistem Gereksinimleri
OS Windows 7,8,10, 64bit
CPU Core i3 2.4GHz
RAM 4GB
GPU Intel HD Graphics 4000
HDD 4GB

PUBG Lİte nasıl indirilir? PC PUBG Lite Uncooked, DX11 Feature Level, Net Framewok hatası nedir?

Tavsiye Edilen Sistem Gereksinimleri
OS Windows 7,8,10, 64bit
CPU Core i5 2.8GHz
RAM 8GB
GPU NVIDIA Geforce GTX 660 or
AMD Radeon HD 7870
HDD 4GB

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