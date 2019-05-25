PUBG Lite nasıl indirilir? PC PUBG Lite Uncooked, DX11 Feature Level, Net Framewok hatası nedir?

PUBG Lite oyunu indirilmeye başlandı. Oyunseverlerin yakından takip ettiği ve uzun süredir beklediği PUBG Lite 23 Mayıs'ta kullanıcılarla buluştu. PUBG Lite'ı indiren kullanıcılardan bazıları bir takım sorunlar ile karşılaşabiliyor. PUBG Lite tarafından bu sorunların nasıl çözüleceği konusunda bilgiler paylaşıldı. Bu sorunları nasıl çözebileceğinizi haberimizden öğrenebilirsiniz. Peki, PUBG Lite nasıl indirilir? PUBG Lite hataları nasıl çözülür? İşte konu ile ilgili detaylar...