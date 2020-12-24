2021'de WhatsApp desteklemeyecek telefonlar listesi belli oldu! Hangi telefonlarda Whatsapp çalışmayacak?
Hangi telefonlarda Whatsapp çalışmayacak? WhatsApp desteği olmayan telefon modelleri nedir? gibi sorular vatandaşlar tarafından sıklıkla sorulmaya başlandı. Yeni güncellemeleriyle sıklıkla gündeme gelen WhatsApp'tan bu sefer üzücü bir haber geldi. WhatsApp bazı telefonlara olan desteğini kesecek ve bu cihazlarda çalışmayacak. İşte WhatsApp'ın artık çalışmayacağı telefon modellerinin listesi...
2 milyarı geçen kullanıcı sayısıyla dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp, güncellemeler ve yenilikler konusunda durdurak bilmiyor. Geçtiğimiz haftalar içinde WhatsApp'ın birden fazla özelliği hakkında raporlar yayınlandı. Bazıları uygulamaya entegre edildi, bazıları ise şu anda beta test aşamasında. Ancak bu sefer ki konumuz, WhatsApp güncellemesi veya gelecekte gelebilecek bir özellik değil. Tam tersi bazı kullanıcıları üzebilecek bir gelişme var.
WhatsApp'ın tabii ki destek sayfası bulunuyor. Bu sayfada hem Android hem de iOS için birçok detay var. Sıkça sorulan soruların yanıtları yer alıyor. Ancak WhatsApp destek sayfasında bir değişiklik yaptı. Normalde uygulamanın çalışmayacağı telefonlar ayrı ayrı açıklanırdı, bu sefer farklı bir yol izlendi.
WhatsApp güncellediği destek sayfasında iOS 9'un altındaki sürümlere sahip iPhone kullanıcılarının artık WhatsApp'ı kullanamayacağını bildirdi. Yani iOS 9 ve üstü sürüme sahip olan kullanıcılar WhatsApp kullanmaya devam edebilecek. Android tarafında ise 4.0.3 sürümünden daha eski versiyonlara sahip telefonlar için maalesef ki artık WhatsApp çalışmayacak.
Facebook'a bağlı olan WhatsApp'a göre, 2021'den itibaren yukarıda saydığımız sürümlerden daha eski sürümlere sahipseniz, akıllı telefonlarınızda WhatsApp çalışmayacak. SSS destek sayfasında WhatsApp, önümüzdeki yıldan itibaren WhatsApp'ın çeşitli Apple veya Android telefonlarda çalışmayacağını bildirmiş oldu.
Bu kararın ardında ise mobil uygulamaların güvenlik sebebiyle sürekli güncel tutulması gerektiği yatıyor. Uygulamalar veri ihlallerinden kullanıcıları korumak adına güvenlik yamaları ile güncelleniyor. Eski model telefonlarda ise bu güncellemeler aksıyor. Bu nedenle uygulamalar güvenlik güncellemesi alamayacak telefonlarda tabiri caizse 'uygulamanın kullanılması engelleniyor'.