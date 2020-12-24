2021'de WhatsApp desteklemeyecek telefonlar listesi belli oldu! Hangi telefonlarda Whatsapp çalışmayacak?

2 milyarı geçen kullanıcı sayısıyla dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp, güncellemeler ve yenilikler konusunda durdurak bilmiyor. Geçtiğimiz haftalar içinde WhatsApp'ın birden fazla özelliği hakkında raporlar yayınlandı. Bazıları uygulamaya entegre edildi, bazıları ise şu anda beta test aşamasında. Ancak bu sefer ki konumuz, WhatsApp güncellemesi veya gelecekte gelebilecek bir özellik değil. Tam tersi bazı kullanıcıları üzebilecek bir gelişme var.