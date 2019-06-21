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Google kullanıcıları uyardı: Mutlaka silin, telefonunuza zarar veriyor!

ABD'li teknoloji devi Google milyonlarca telefon kullanıcısını yakından ilgilendiren bir uyarıda bulundu. Telefondan silinmesi gereken uygulamaları açıklayan Google, kullanıcılar için kritik uyarılarda bulundu. Şimdi birçok akıllı telefon kullanıcısı Google'ın uyardığı o programlar listesini merak ediyor. Peki, listede hangi uygulamalar var? İşte telefondan silinmesi gereken o uygulamalar...

21.06.2019 21:23 - Son Güncelleme: 21.06.2019 21:37
Google kullanıcıları uyardı: Mutlaka silin, telefonunuza zarar veriyor!

Telefonlarınıza ücretsiz yüklediğiniz bu uygulamalar başınıza iş açmak üzere! İşte Google'a göre mutlaka telefondan silmeniz gereken uygulamalar...

Google kullanıcıları uyardı: Mutlaka silin, telefonunuza zarar veriyor!

Realtime Booster: Telefonunuzu hızlandırdığını iddia ediyor, ancak bilgilerinizi çalmaktan başka bir şey yapmıyor!

Google kullanıcıları uyardı: Mutlaka silin, telefonunuza zarar veriyor!

SmartSwipe: Bu uygulama telefonunuza yüklüyse hemen kaldırın; kredi kartı bilgilerinizi anında telefondan çalıyor.

Google kullanıcıları uyardı: Mutlaka silin, telefonunuza zarar veriyor!

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Google kullanıcıları uyardı: Mutlaka silin, telefonunuza zarar veriyor!

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