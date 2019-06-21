Google kullanıcıları uyardı: Mutlaka silin, telefonunuza zarar veriyor!
ABD'li teknoloji devi Google milyonlarca telefon kullanıcısını yakından ilgilendiren bir uyarıda bulundu. Telefondan silinmesi gereken uygulamaları açıklayan Google, kullanıcılar için kritik uyarılarda bulundu. Şimdi birçok akıllı telefon kullanıcısı Google'ın uyardığı o programlar listesini merak ediyor. Peki, listede hangi uygulamalar var? İşte telefondan silinmesi gereken o uygulamalar...
21.06.2019 21:23
- Son Güncelleme: 21.06.2019 21:37
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