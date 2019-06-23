Düşmanları korkutuyor İşte gururumuz Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bilinmeyen silah envanteri...

Gururumuz Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bilinmeyen silah envanteri dosta güven düşmana korku salıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) envanteri milli silahlar ile güçlenmeye devam ediyor. Kara, hava ve deniz unsurlarının ihtiyaçları için milli ve özgün olarak geliştirilen, müşterek harekat yeteneklerini artıran yazılım tabanlı milli silahlara yenileri eklenecek. Geçmişe nazaran özellikle son yıllarda yapılan çeşitli Ar-Ge çalışmaları ile Türk Silahlı Kuvvetleri'nin teknolojik silah gücü günden güne arttırılmakta. Peki Türkiye'nin askeri silah gücü ne kadar? İşte dosta güven düşmana korku salan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) envanteri...

23.06.2019 11:49 - Son Güncelleme: 23.06.2019 11:49 BU GALERİYİ PAYLAŞ





