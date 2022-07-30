Google Haritalar’dan şaşırtan özellik! Artık yol tarifi araç modeline göre verilecek! Teknolojide son nokta!

Google Haritalar, özellikle elektrikli araçlar ve hibritler olmak üzere birçok çeşit araba türüne uyarlayarak yakıt açısından daha verimli rota seçenekleri hazırlıyor. Google Haritalar'ın en son beta güncellemesi, aracın motor tipine göre rotaları size sunacak. İşte Google Haritalar tarafından sunulan yeni özellik ve konu hakkında merak edilenler...