Kredi kartınızdan sinsice çekiyorlar! Bu uygulamaları telefonunuzdan hemen silin! Çoğu kişinin ruhu duymuyor! Ay sonu geldiğinde...

Akıllı telefon kullanıcıları için yapılan yeni uyarıyla birlikte telefonda yer alan zararlı uygulamalar ortaya çıktı. Bu uygulamalar kredi kartı bilgilerinizi kopyalayarak az da olsa kartınızdan para çekiyor. Bu nedenle hemen kontrol edip bu uygulamaları silmeniz tavsiye ediliyor. İşte telefonunuzda yer alabilecek o uygulamalar...