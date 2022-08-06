Kredi kartınızdan sinsice çekiyorlar! Bu uygulamaları telefonunuzdan hemen silin! Çoğu kişinin ruhu duymuyor! Ay sonu geldiğinde...
Telefonlara bilmeden yüklenen bazı zararlı uygulamalar kredi kartı bilgilerinize erişim sağlıyor. Kopyalama yöntemiyle karttan az da olsa para çeken bu uygulamalar hakkında tedbirli olmak gerekiyor. Eğer bunlardan bir tanesi bile sizde bulunuyorsa anında silmeniz gerekiyor. Ay sonunda kredi kartı ekstresini gören çoğu kişi ruhu duymadan para çekildiğini öğreniyor. Peki, telefonda yer alan zararlı uygulamalar neler? Telefondaki para çeken uygulamalar neler? İşte konu hakkında merak edilenler...
06.08.2022 16:10 - Son Güncelleme: 06.08.2022 16:10
Akıllı telefon kullanıcıları için yapılan yeni uyarıyla birlikte telefonda yer alan zararlı uygulamalar ortaya çıktı. Bu uygulamalar kredi kartı bilgilerinizi kopyalayarak az da olsa kartınızdan para çekiyor. Bu nedenle hemen kontrol edip bu uygulamaları silmeniz tavsiye ediliyor. İşte telefonunuzda yer alabilecek o uygulamalar...