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Haberler Teknoloji Kredi kartınızdan sinsice çekiyorlar! Bu uygulamaları telefonunuzdan hemen silin! Çoğu kişinin ruhu duymuyor! Ay sonu geldiğinde...

Kredi kartınızdan sinsice çekiyorlar! Bu uygulamaları telefonunuzdan hemen silin! Çoğu kişinin ruhu duymuyor! Ay sonu geldiğinde...

Telefonlara bilmeden yüklenen bazı zararlı uygulamalar kredi kartı bilgilerinize erişim sağlıyor. Kopyalama yöntemiyle karttan az da olsa para çeken bu uygulamalar hakkında tedbirli olmak gerekiyor. Eğer bunlardan bir tanesi bile sizde bulunuyorsa anında silmeniz gerekiyor. Ay sonunda kredi kartı ekstresini gören çoğu kişi ruhu duymadan para çekildiğini öğreniyor. Peki, telefonda yer alan zararlı uygulamalar neler? Telefondaki para çeken uygulamalar neler? İşte konu hakkında merak edilenler...

takvim.com.tr
06.08.2022 16:10 - Son Güncelleme: 06.08.2022 16:10
Kredi kartınızdan sinsice çekiyorlar! Bu uygulamaları telefonunuzdan hemen silin! Çoğu kişinin ruhu duymuyor! Ay sonu geldiğinde...

Akıllı telefon kullanıcıları için yapılan yeni uyarıyla birlikte telefonda yer alan zararlı uygulamalar ortaya çıktı. Bu uygulamalar kredi kartı bilgilerinizi kopyalayarak az da olsa kartınızdan para çekiyor. Bu nedenle hemen kontrol edip bu uygulamaları silmeniz tavsiye ediliyor. İşte telefonunuzda yer alabilecek o uygulamalar...

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Kredi kartınızdan sinsice çekiyorlar! Bu uygulamaları telefonunuzdan hemen silin! Çoğu kişinin ruhu duymuyor! Ay sonu geldiğinde...

Play Store'da yer alan bazı uygulamaların kullanıcıların hem bilgilerini hem de parasını çaldığı tespit edildi. Uygulamayı ndiren binlerce kişi için ise güvenlik uyarıları art arda geldi.

Kredi kartınızdan sinsice çekiyorlar! Bu uygulamaları telefonunuzdan hemen silin! Çoğu kişinin ruhu duymuyor! Ay sonu geldiğinde...

Söz konusu uygulamaların 6 ay boyunca incelendi. Bu incelemenin sonucunda ise uygulamaların zararlı odluğu tespit edildi.

Kredi kartınızdan sinsice çekiyorlar! Bu uygulamaları telefonunuzdan hemen silin! Çoğu kişinin ruhu duymuyor! Ay sonu geldiğinde...

Bu inceleme süresi boyunca ise uygulamalar toplam 3 milyon kez indirme sayısına ulaştı.

Kredi kartınızdan sinsice çekiyorlar! Bu uygulamaları telefonunuzdan hemen silin! Çoğu kişinin ruhu duymuyor! Ay sonu geldiğinde...

İŞTE TELEFONDAN SİLİNMESİ GEREKEN O UYGULAMALAR

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