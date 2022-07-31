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Fiyat performans oranı en iyi olanlar belli oldu! Uygun fiyata amiral gemisi katili telefon! 4000 TL ile 4500 TL'ye alınacak en iyi telefonlar!

Üst düzey bir akıllı telefon almak için 20 bin TL'nin üzerine çıkmanıza gerek kalmadı. Cebinizdeki tüm parayı harcamanıza gerek kalmadan üst düzey verim alabileceğiniz telefonları sizler için derledik. İşte detaylar...

takvim.com.tr
31.07.2022 13:35 - Son Güncelleme: 31.07.2022 13:36
Uygun fiyata amiral gemisi katili telefon! 4000 TL ile 4500 TL’ye alınacak en iyi telefonlar! Fiyat performans oranı en iyi olanlar belli oldu!

2022 Temmuz ayına göre fiyat performans açısından en iyi telefonlar belli oldu. 4000 - 4500 TL arası fiyat etiketine sahip telefonları sizler için derledik. Peki, en iyi telefonlar neler? En ucuz telefonlar neler? İşte merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Uygun fiyata amiral gemisi katili telefon! 4000 TL ile 4500 TL’ye alınacak en iyi telefonlar! Fiyat performans oranı en iyi olanlar belli oldu!

Xiaomi Mi 9 Lite


Teknik Puan: 58


Ekran Boyutu:
6.39 İnç

Dahili Depolama:
64 GB

Bellek (RAM):
6 GB

Batarya Kapasitesi:
4030 mAh

Hat Sayısı:
Çift Hat

Hızlı Şarj:
Var

5G:
Yok

4.5G Desteği:
Var

Uygun fiyata amiral gemisi katili telefon! 4000 TL ile 4500 TL’ye alınacak en iyi telefonlar! Fiyat performans oranı en iyi olanlar belli oldu!

realme 8


Teknik Puan: 76


Ekran Boyutu:
6.4 İnç

Dahili Depolama:
128 GB

Bellek (RAM):
6 GB

Batarya Kapasitesi:
5000 mAh

Hat Sayısı:
Çift Hat

Hızlı Şarj:
Var

5G:
Yok

4.5G Desteği:
Var

Uygun fiyata amiral gemisi katili telefon! 4000 TL ile 4500 TL’ye alınacak en iyi telefonlar! Fiyat performans oranı en iyi olanlar belli oldu!

realme 6 Pro


Teknik Puan: 76


Ekran Boyutu:
6.6 İnç

Dahili Depolama:
128 GB

Bellek (RAM):
8 GB

Batarya Kapasitesi:
4300 mAh

Hat Sayısı:
Çift Hat

Hızlı Şarj:
Var

5G:
Yok

4.5G Desteği:
Var

Uygun fiyata amiral gemisi katili telefon! 4000 TL ile 4500 TL’ye alınacak en iyi telefonlar! Fiyat performans oranı en iyi olanlar belli oldu!

Samsung Galaxy A31


Teknik Puan: 54


Ekran Boyutu:
6.4 İnç

Dahili Depolama:
128 GB

Bellek (RAM):
4 GB

Batarya Kapasitesi:
5000 mAh

Hat Sayısı:
Çift Hat

Hızlı Şarj:
Var

5G:
Yok

4.5G Desteği:
Var

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