Google dünyaya duyurdu: "Kuantum üstünlüğüne ulaştık"! Kuantum bilgisayar nedir?

Google araştırmacıları, bir süredir devam eden söylentilere "son noktayı" koydu ve kuantum üstünlüğüne ulaştıklarını iddia etti. Dünyaca ünlü bilim dergisi Nature'da yayımlanan makaleye göre daha önce en güçlü süper bilgisayarların bile gerçekleştiremeyeceği bir hesaplama, devrim niteliğinde yeni bir bilgisayar türü sayesinde başarıldı. Sycamore ismiyle bilinen kuantum bilgisayar, klasik bir sistemde yaklaşık 10 bin yıl sürecek işlemi, 200 saniyede tamamlayabiliyor.