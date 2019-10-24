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Google dünyaya duyurdu: "Kuantum üstünlüğüne ulaştık"! Kuantum bilgisayar nedir?

Teknoloji devi Google'dan dünyayı heyecanlandıran bir açıklama geldi. Google'dan bir yetkili, mevcut en hızlı süper bilgisayarların 10 bin yılda yapacağı işlemleri 200 saniyede bitiren ve kuantum üstünlüğüne sahip bilgisayar yaptıklarını açıkladı. Peki "kuantum bilgisayar devrimi" neleri değiştirecek? Google'ın ürettiğini iddia ettiği "kuantum bilgisayar" nedir? İşte dünyayı değiştirecek açıklamanın detayları...

24.10.2019 13:04 - Son Güncelleme: 24.10.2019 13:04
Google dünyaya duyurdu: Kuantum üstünlüğüne ulaştık! Kuantum bilgisayar nedir?

Google araştırmacıları, bir süredir devam eden söylentilere "son noktayı" koydu ve kuantum üstünlüğüne ulaştıklarını iddia etti. Dünyaca ünlü bilim dergisi Nature'da yayımlanan makaleye göre daha önce en güçlü süper bilgisayarların bile gerçekleştiremeyeceği bir hesaplama, devrim niteliğinde yeni bir bilgisayar türü sayesinde başarıldı. Sycamore ismiyle bilinen kuantum bilgisayar, klasik bir sistemde yaklaşık 10 bin yıl sürecek işlemi, 200 saniyede tamamlayabiliyor.

Google dünyaya duyurdu: Kuantum üstünlüğüne ulaştık! Kuantum bilgisayar nedir?

Buna göre ilk kez bir kuantum bilgisayar, standart bilgisayarların (en azından makul bir süre içinde) halledemediği bir sorunu çözdü. Kuantum üstünlüğü olarak bilinen bu dönüm noktası, kuantum bilgisayarlara geçiş için uzun süredir beklenen bir adım.

Google dünyaya duyurdu: Kuantum üstünlüğüne ulaştık! Kuantum bilgisayar nedir?

23 Ekim'de Nature'da yayımlanan çalışmada, söz konusu işlemin sadece 53 kübitlik bir işlemciyle gerçekleştirildiği açıklandı. Buna göre Sycamore ismiyle bilinen kuantum bilgisayar, klasik bir sistemde yaklaşık 10 bin yıl sürecek işlemi 200 saniyede tamamlayabiliyor.

Google dünyaya duyurdu: Kuantum üstünlüğüne ulaştık! Kuantum bilgisayar nedir?

Çalışmaya dahil olmayan Sydney Üniversitesi Teknoloji Üniversitesi'nden kuantum fizikçisi Mária Kieferová, "Bu kadar küçük bir işlemciyle böyle güçlü bir şey yapabilmemiz büyüleyici" dedi.

Google dünyaya duyurdu: Kuantum üstünlüğüne ulaştık! Kuantum bilgisayar nedir?

Öte yandan, İndependent Türkçe'nin Sciencenews'ten aktardığına göre, kuantum bilgisayarların, bugün kullandığımız bilgisayarların yerini aniden almasını beklememek gerek. Çünkü söz konusu işlem, kuantum bilgisayara yönelik tasarlandı. Yani klasik bir bilgisayar için fazlasıyla zorluydu.

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