Fransız mucit Franky Zapata bu kez başardı
Geçtiğimiz günlerde uçan kaykayıyla Manş Denizi'ni geçmeye çalışan, ancak başarısız olan Fransız mucit Franky Zapata bu kez başarılı oldu. Zapata, Manş Denizi'ni bu şekilde geçerek bir ilke imza atmış oldu.
04.08.2019 10:11
- Son Güncelleme: 04.08.2019 10:11
Fransız mucit Franky Zapata, uçan kaykayıyla Manş Denizi'ni bu kez başarıyla geçti.
Fransız mucit Franky Zapata , "Flyboard Air" adını verdiği kaykayıyla canlı yayında İngiltere'yle Fransa'yı ayıran Manş Denizi'ni geçmeye çalıştı.
Zapata bu seferki denemesinde başarılı bir şekilde Manş Denizi'ni geçerek bir ilke imza atmış oldu.
DAHA ÖNCE BAŞARAMAMIŞTI
Fransa'nın kuzey kıyısındaki Sangatte'de bilimkurgu filmlerini aratmayan sahneler yaşatan ve bir platformdan havalanan 40 yaşındaki Zapata, yarı yolda yakıt ikmali için alçalmak isterken denize düşmüştü.
Zapata'nın bu denemesini yüzlerce kişi canlı izledi.