Fransız mucit Franky Zapata bu kez başardı

Geçtiğimiz günlerde uçan kaykayıyla Manş Denizi'ni geçmeye çalışan, ancak başarısız olan Fransız mucit Franky Zapata bu kez başarılı oldu. Zapata, Manş Denizi'ni bu şekilde geçerek bir ilke imza atmış oldu.

04.08.2019 10:11 - Son Güncelleme: 04.08.2019 10:11 BU GALERİYİ PAYLAŞ





