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Apple o iPhoneların fişini çekiyor! İşte iOS 13'ün çıkış tarihi

WWDC 2019 etkinliği tanıtılacak iOS 13'ün lansman tarihi belli oldu. Apple'ın uzun süredir üzerinde çalıştığı yeni mobil işletim sistemi iOS 13, bir çok önemli özelliği iPhone ve iPad'lere taşıyacak. Peki bu gelişme ile fişi çekilecek iPhone modelleri hangileri? Hangi Apple modelleri iOS 13'ü desteklemeyecek? İşte iOS 13'ün çıkış tarihi ve Apple'ın "fişini çektiği" iPhone modelleri...

03.08.2019 07:07 - Son Güncelleme: 03.08.2019 07:09
Apple o iPhone'ların fişini çekiyor! İşte iOS 13'ün çıkış tarihi

ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın 3-7 Haziran tarihleri arasında gerçekleştireceği Dünya Geliştirici Konferansı (WWDC) için yayınladığı basın davetiyeleri, iOS 13 için önemli detayları ortaya çıkardı.

Apple o iPhone'ların fişini çekiyor! İşte iOS 13'ün çıkış tarihi

iOS 13'ÜN ÖZELLİKLERİ NELER?

Apple'ın son yıllarda iyiden iyiye ağırlık vermeye başladığı sağlık teknolojileri, bu sürüm iOS'ta da kendini gösterecek.

Yenilenen Sağlık uygulamasında Günlük Rapor adı verilen yeni bir bölüm bizi karşılayacak. Buradan tüm gün boyunca yapılan aktivitelere detaylı olarak bakılabilecek.

Apple o iPhone'ların fişini çekiyor! İşte iOS 13'ün çıkış tarihi

Apple Haritalar uygulamasında ev ve iş yeri gibi sık bulunulan konumlar daha kolay ayarlanabilecek; bu sayede istenilen lokasyona ulaşmak çok daha kolay olacak.

Diğer yandan Mail uygulamasına gelecek yeni bir özellik sayesinde istenmeyen e-postaların önüne tamamen geçecek engelleme özelliği ile birlikte e-postaların daha kolay ayrıştırılması adına yeni bir klasörleme sistemi kullanıcılarla paylaşılacak.

Apple o iPhone'ların fişini çekiyor! İşte iOS 13'ün çıkış tarihi

iPhone'umu Bul ve Arkadaş Bul uygulamalarını tek çatı altında toplayacak olan iOS 13'te kullanıcılar bütün cihazlarını tek panelden kontrol etme imkanına kavuşacak.

Apple o iPhone'ların fişini çekiyor! İşte iOS 13'ün çıkış tarihi

Mesajlar uygulamasında da bir dizi değişiklik yapacak olan iOS 13'ün yüklenmesiyle WhatsApp'a benzer bir uygulamaya dönüşüyor. Kullanıcılar kendi profil fotoğraflarını seçebileceği gibi kullanıcı adı da belirleme şansına sahip. Hatta bu bilgileri kimlerin göreceği dahi belirlenebilecek.

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