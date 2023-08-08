Facebook'tan nasıl para kazanılır? Facebook üzerinden para kazanma yolları neler? Binlerce dolar ek kazanç

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Facebook video reklam para kazanma, en popüler ve tercih edilen yöntemlerden biridir. Kendi Facebook sayfanızda veya gruplarınızda paylaştığınız videolar üzerinde reklam alarak para kazanabilirsiniz. Reklamların izlenmesi ve tıklanması durumunda gelir elde edebilirsiniz. İzleyici sayınızın ve etkileşiminizin yüksek olması önemlidir. Bunun için sayfanızın takipçi sayısını artırmak ve etkileşimi artırmak önemlidir.