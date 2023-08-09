ABD gündemine bomba gibi düşen belgeler! Hunter Biden'ın Rus ve Kazak oligarklardan aldığı ödemelerin belgeleri yayımlandı

1 ABD Temsilciler Meclisi Gözetim ve Hesap Verilebilirlik Komitesi Başkanı James Comer, Başkan Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden ve iş ortaklarının, aralarında Rus ve Kazak oligarkların da olduğu yabancı iş insanları ve firmalardan milyonlarca dolar ödeme aldığını gösteren banka kayıtlarını paylaştı.

2 Comer, eski adı Twitter olan X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Joe Biden'ın Başkan Yardımcısı olduğu dönemde, oğlu Hunter'ın, Rus ve Kazak oligarklardan hesabına aktarılan para akışını gösteren ve banka transferleriyle ilgili ekran görüntülerini de içeren 19 sayfa belge yayımladı.