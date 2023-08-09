ABD gündemine bomba gibi düşen belgeler! Hunter Biden'ın Rus ve Kazak oligarklardan aldığı ödemelerin belgeleri yayımlandı

ABD Temsilciler Meclisi Gözetim ve Hesap Verilebilirlik Komitesi Başkanı James Comer, Başkan Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden ve iş ortaklarının, aralarında Rus ve Kazak oligarkların da olduğu yabancı iş insanları ve firmalardan milyonlarca dolar ödeme aldığını gösteren banka kayıtlarını paylaştı.
Comer, eski adı Twitter olan X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Joe Biden'ın Başkan Yardımcısı olduğu dönemde, oğlu Hunter'ın, Rus ve Kazak oligarklardan hesabına aktarılan para akışını gösteren ve banka transferleriyle ilgili ekran görüntülerini de içeren 19 sayfa belge yayımladı.
Comer'in paylaştığı belgelerde, "Dönemin Başkan Yardımcısı Biden, bu kişilerle veya temsilcileriyle önemli bir süre boyunca şahsen görüştü. Hunter Biden yabancı iş ortaklarıyla telefonun hoparlörü açık vaziyette yaklaşık 20 sesli görüşmeye katıldı ve büyük meblağlar ödeyen yabancı oligarklarla akşam yemeklerinde bir araya geldi. Bidenların sattığı tek ürün Joe Biden markası idi." ifadesi kullanıldı.