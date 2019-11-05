Apple'dan yeni hamle! Patenti alındı! Yeni iPhone'ların ekranları artık böyle olacak

ÖNÜ DE ARKASI DA EKRAN

Apple'ın 3 Temmuz 2019 tarihinde başvurusunu yaptığı ve ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi'nin 24 Ekim 2019'da yayınladığı patente göre telefonun önünde ve arkasında sarmal şeklinde bir cam ekran yer alıyor. Cihazın elektronik donanımı ise bu sarmal camın içinde bulunuyor.