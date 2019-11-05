Apple'dan yeni hamle! Patenti alındı! Yeni iPhone'ların ekranları artık böyle olacak
Samsung ve Huawei gibi akıllı telefon pazarlarındaki rakipleri ekranlarını katlarken, Apple'ın o tasarımı ortaya çıktı. ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi'nin yayınladığı patente göre Apple, yeni iPhone'larda telefonu tamamen saran yani 360 derecelik tasarımına sahip olan 'sarmal' cam ekran üzerinde çalışacak.
360 derece ekranlı akıllı telefon için 2013 yılından bu yana 13 farlı patent başvurusunda bulunan Apple'ın bu alandaki son patent başvurusunun geçen ay yapıldığı ortaya çıktı. ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi'e 24 Ekim 2019 tarihinde Apple tarafından yapılan başvuruya göre bu patent gerçeğe dönüşürse, kullanıcılar 360 derecelik sürekli bir döngüde oyun oynayıp, video izleyebilecek.
Sarmal erkan tasarımı kullanıcılara fotoğrafları iPhone'larının etrafında sürekli bir döngüde görüntülemelerine de olanak tanıyabilecek.
Ekran gövde oranını artırıp, kullanıcılara daha geniş ve zengin bir deneyim alanı sunmaya odaklanan bu yeni tasarım, cihazın her alanında görsel içerik sunabilmek için esnek bir ekran düzeneği içeriyor.