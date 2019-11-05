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Apple'dan yeni hamle! Patenti alındı! Yeni iPhone'ların ekranları artık böyle olacak

Samsung ve Huawei gibi akıllı telefon pazarlarındaki rakipleri ekranlarını katlarken, Apple'ın o tasarımı ortaya çıktı. ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi'nin yayınladığı patente göre Apple, yeni iPhone'larda telefonu tamamen saran yani 360 derecelik tasarımına sahip olan 'sarmal' cam ekran üzerinde çalışacak.

05.11.2019 16:39 - Son Güncelleme: 05.11.2019 17:42
Apple'dan flaş hamle! Yeni iPhone'lar işte böyle olacak!

Apple, sarmal ekranlı akıllı telefon için patent aldı. Şirketin bundan sonra çıkaracağı iPhone modellerine uygulaması beklenen bu yeni patente göre gelecek iPhone çift taraflı sarmal ekranla gelebilir.

Apple'dan flaş hamle! Yeni iPhone'lar işte böyle olacak!

360 derece ekranlı akıllı telefon için 2013 yılından bu yana 13 farlı patent başvurusunda bulunan Apple'ın bu alandaki son patent başvurusunun geçen ay yapıldığı ortaya çıktı. ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi'e 24 Ekim 2019 tarihinde Apple tarafından yapılan başvuruya göre bu patent gerçeğe dönüşürse, kullanıcılar 360 derecelik sürekli bir döngüde oyun oynayıp, video izleyebilecek.

Apple'dan flaş hamle! Yeni iPhone'lar işte böyle olacak!

Sarmal erkan tasarımı kullanıcılara fotoğrafları iPhone'larının etrafında sürekli bir döngüde görüntülemelerine de olanak tanıyabilecek.

Ekran gövde oranını artırıp, kullanıcılara daha geniş ve zengin bir deneyim alanı sunmaya odaklanan bu yeni tasarım, cihazın her alanında görsel içerik sunabilmek için esnek bir ekran düzeneği içeriyor.

Apple'dan flaş hamle! Yeni iPhone'lar işte böyle olacak!

ÖNÜ DE ARKASI DA EKRAN
Apple'ın 3 Temmuz 2019 tarihinde başvurusunu yaptığı ve ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi'nin 24 Ekim 2019'da yayınladığı patente göre telefonun önünde ve arkasında sarmal şeklinde bir cam ekran yer alıyor. Cihazın elektronik donanımı ise bu sarmal camın içinde bulunuyor.

Apple'dan flaş hamle! Yeni iPhone'lar işte böyle olacak!

FİZİKSEL DÜĞMESİ YOK
Ekran deneyimi alanını zenginleştirmek için Samsung'un Galaxy Fold, Huawei'nin ise Mate X ile girdiği katlanabilir ekranlı telefon pazarında, Apple'ın bu sarmal ekranlı iPhone tasarımıyla yer alıp almayacağı ise henüz net değil.

Apple'dan flaş hamle! Yeni iPhone'lar işte böyle olacak!

Ancak Apple, bu tasarımda ekranın her bir satırında en fazla beş simgeye izin verebileceğini açıklıyor; bu da kullanıcıların artık belirli bir uygulamayı bulmak için kaydırma işlemi yapmasına gerek kalmayacağı anlamına geliyor.

Apple'dan flaş hamle! Yeni iPhone'lar işte böyle olacak!

Esnek sarmal ekran telefonu tamamen kaplayacağından, Apple bu patenti üretime dönüştürürse, bundan sonra gelecek olan yeni iPhone'larda tüm fiziksel düğmeler de tarihe karışabilir.

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