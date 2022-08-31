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Nihayet Türkiye'de uygulamaya alındı! Whatsapp'ta artık internete gerek yok! İşte karşınızda internetsiz Whatsapp!

İnternetsiz Whatsapp kullanmak artık mümkün! Türkiye'de uygulamaya başlandı. İşte internete gerek kalmadan Whatsapp kullanmanın o yolu...

takvim.com.tr
31.08.2022 10:03 - Son Güncelleme: 31.08.2022 10:03
Nihayet Türkiye’de uygulamaya alındı! Whatsapp’ta artık internete gerek yok! İşte karşınızda internetsiz Whatsapp!

Whatsapp uygulamasında yeni güncelleme! Artık internetsiz olarak kullanabilirsiniz. Son güncelleme ile Wi-Fi veya Hücresel Veri bağlantısının olmadığı zamanda WhatsApp`tan gönderilen mesajlar, aktif internet bağlantısı olana kadar uygulamada kalıyor, daha sonra kullanıcıya gönderiliyor. İşte Whatsapp'ı internetsiz kullanmanın yolları...

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Nihayet Türkiye’de uygulamaya alındı! Whatsapp’ta artık internete gerek yok! İşte karşınızda internetsiz Whatsapp!

1- Android cihazınızdan Ayarlar>Bağlantılar>Mobil Ağlar bölümüne girin.

Nihayet Türkiye’de uygulamaya alındı! Whatsapp’ta artık internete gerek yok! İşte karşınızda internetsiz Whatsapp!

2- Mobil Ağlar bölümünden ise Erişim Noktası Adları seçeneğine tıklayın.

Nihayet Türkiye’de uygulamaya alındı! Whatsapp’ta artık internete gerek yok! İşte karşınızda internetsiz Whatsapp!

3- Erişim Noktası Adları ekranında sağ üst bölümde yer alan "ekle" seçeneğine tıklayın

Nihayet Türkiye’de uygulamaya alındı! Whatsapp’ta artık internete gerek yok! İşte karşınızda internetsiz Whatsapp!

4- Açılan ekranı aşağıdaki bilgilere göre doldurun

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