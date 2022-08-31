Nihayet Türkiye’de uygulamaya alındı! Whatsapp’ta artık internete gerek yok! İşte karşınızda internetsiz Whatsapp!

Whatsapp uygulamasında yeni güncelleme! Artık internetsiz olarak kullanabilirsiniz. Son güncelleme ile Wi-Fi veya Hücresel Veri bağlantısının olmadığı zamanda WhatsApp`tan gönderilen mesajlar, aktif internet bağlantısı olana kadar uygulamada kalıyor, daha sonra kullanıcıya gönderiliyor. İşte Whatsapp'ı internetsiz kullanmanın yolları...