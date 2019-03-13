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Son Dakika: Facebook, WhatsApp ve Instagram'a ne oldu? Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan açıklama geldi...

Son Dakika: WhatsApp, Instagram ve Facebook'a kısa bir süredir erişim sorunu yaşanıyor. Sosyal medya hesaplarına giriş yapamayan kullanıcılar Facebook, Instagram ve WhatsApp'a ne olduğunu merak ediyor. Yaşanan erişim sorunu ile ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Facebook, Instagram ve Whatsapp servislerinde global seviyede sorunlar yaşandığını ve Türkiye'de de kısmen hissedildiğini bildirdi. İşte detaylar...

13.03.2019 23:24 - Son Güncelleme: 14.03.2019 10:06
Facebook, WhatsApp ve Instagram'a ne oldu? Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan açıklama geldi...

Facebook, Instagram ve WhatsApp'ta kısa süredir erişim sorunu yaşanıyor.

Facebook, WhatsApp ve Instagram'a ne oldu? Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan açıklama geldi...

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Facebook, Instagram ve Whatsapp servislerinde global seviyede sorunlar yaşandığını ve Türkiye'de de kısmen hissedildiğini bildirerek, "Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi @trcert ekiplerimiz siber olayları ve hizmet sürekliliğini 7/24 takip etmektedir." ifadesini kullandı.

Facebook, WhatsApp ve Instagram'a ne oldu? Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan açıklama geldi...

Sayan, Twitter hesabından sosyal iletişim ağlarında yaşanan sorunlara ilişkin paylaşımda bulundu.

Facebook, WhatsApp ve Instagram'a ne oldu? Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan açıklama geldi...

Facebook, Instagram ve Whatsapp servislerinde global seviyede sorunlar yaşandığını ve bu durumun kısmen Türkiye'de de hissedildiğini belirten Sayan, Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi @trcert ekiplerinin siber olayları ve hizmet sürekliliğini 7/24 takip ettiğini kaydetti

Facebook, WhatsApp ve Instagram'a ne oldu? Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan açıklama geldi...

FACEBOOK'TA GİRİŞ SORUNU

Facebook'a giriş yapmak isteyen kullanıcılar "Facebook kısa bir süre sonra geri dönecek. Facebook bakım nedeniyle şu anda kapalı ancak birkaç dakika içerisinde normale dönecektir. Biz siteyi geliştirirken gösterdiğin anlayış için teşekkür ederiz" mesajıyla karşılaşıyor.

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