Android Pie güncellemesi alacak telefonlar belli oldu | Samsung - Xiaomi modeller

Milyonlarca Android kullanıcısı Android Pie güncellemesinin ne zaman ve hangi modellere geleceğinin yanıtını arıyordu. Android kullanıcılarının beklediği gelişme bugün yaşandı. Birçok Android Pie güncellemesiyle bazı telefon modelleri değişmeye başladı bile. Peki hangi modeller Android Pie güncellemesi alıyor? İşte telefonun özelliklerini ve arayüzünü değiştirecek Android Pie güncellemesi alan telefonların listesi...

15.03.2019 19:42 - Son Güncelleme: 15.03.2019 19:46 BU GALERİYİ PAYLAŞ





