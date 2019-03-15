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Android Pie güncellemesi alacak telefonlar belli oldu | Samsung - Xiaomi modeller

Milyonlarca Android kullanıcısı Android Pie güncellemesinin ne zaman ve hangi modellere geleceğinin yanıtını arıyordu. Android kullanıcılarının beklediği gelişme bugün yaşandı. Birçok Android Pie güncellemesiyle bazı telefon modelleri değişmeye başladı bile. Peki hangi modeller Android Pie güncellemesi alıyor? İşte telefonun özelliklerini ve arayüzünü değiştirecek Android Pie güncellemesi alan telefonların listesi...

15.03.2019 19:42 - Son Güncelleme: 15.03.2019 19:46
Android Pie güncellemesi alacak telefonlar belli oldu | Samsung - Xiaomi modeller

Samsung telefon sahipleri için bugün önemli bir gün...

Android Pie güncellemesi alacak telefonlar belli oldu | Samsung - Xiaomi modeller

Android Pie güncellemesi Galaxy Note 8'lere bugün geldi. Böylece telefonların hem batarya ömrü uzadı, hem de hızı arttı. Peki Android Pie güncellemesi başka hangi telefonlara geliyor?

Android Pie güncellemesi alacak telefonlar belli oldu | Samsung - Xiaomi modeller

Android Pie güncellemesi alacak Xiaomi telefonlar:

Xiaomi Mi Mix 2 (Nisan)

Android Pie güncellemesi alacak telefonlar belli oldu | Samsung - Xiaomi modeller

Xiaomi Mi 6 (Nisan)

Android Pie güncellemesi alacak telefonlar belli oldu | Samsung - Xiaomi modeller

Xiaomi Redmi 6 (Nisan)

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