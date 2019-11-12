Xiaomi ve Huawei'den iPhone 11 Pro Max'e fark! En iyi fotoğraf çeken telefonlar belli oldu
Akıllı telefonlar alırken, performansının yanı sıra birçok kullanıcı kamera performansına da bakıyor. Özellikle fotoğraf tutkunları en iyi kameraya sahip telefonları merak ediyor. Pek çok otorite tarafından baz alınan teknoloji adreslerinin başında gelen DxOMark, en iyi kameraya sahip cep telefonları listesini güncelledi. Listede en iyi kameraya sahip olduğunu iddia eden iPhone 11 Pro Max'in Xiaomi ve Huawei'nin gerisinde kalması dikkat çekti. İşte en iyi kameraya sahip telefonlar...
Pek çok otoritenin akıllı telefonların kamera performansı konusunda baz aldığı adreslerden biri olan DxOMark, listesini güncelledi. Kamera olarak öne çıkarılan ve en iyi kameraya sahip olduğu iddia edilen iPhone 11 Pro Max ise listede geride kaldı. İşte iPhone 11 Pro Max'i kamera konusunda sollayan o telefonlar...