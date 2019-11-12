Xiaomi ve Huawei'den iPhone 11 Pro Max'e fark! En iyi fotoğraf çeken telefonlar belli oldu

Akıllı telefonlar alırken, performansının yanı sıra birçok kullanıcı kamera performansına da bakıyor. Özellikle fotoğraf tutkunları en iyi kameraya sahip telefonları merak ediyor. Pek çok otorite tarafından baz alınan teknoloji adreslerinin başında gelen DxOMark, en iyi kameraya sahip cep telefonları listesini güncelledi. Listede en iyi kameraya sahip olduğunu iddia eden iPhone 11 Pro Max'in Xiaomi ve Huawei'nin gerisinde kalması dikkat çekti. İşte en iyi kameraya sahip telefonlar...

12.11.2019 12:18 - Son Güncelleme: 12.11.2019 12:18 BU GALERİYİ PAYLAŞ





