En çok ziyaret edilen siteler açıklandı: Dünya bu sitelerde geziyor! Google, YouTube, TikTok... ama biri hepsini solladı!

Geçen yıl 9. sırada bulunan yapay zeka uygulaması, 4 basamak birden atlayarak önemli bir yükseliş gösterdi. Google , YouTube ve Facebook ise sıralamanın ilk 3 basamağında yer almayı sürdürdü.

2024 yılına ait "We Are Social" raporuna göre, ChatGPT en çok ziyaret edilen siteler listesinde önemli bir yükseliş gösterdi.

Yapay zekalar arasında Chatgpt zirvede

Dünyanın en çok kullanılan yapay zeka uygulamalarını derleyen AITools verilerine göre, ChatGPT açık farkla lider konumda bulunuyor. ABD merkezli yapay zeka, aylık 4,7 milyar ziyaretçi ile rakiplerine büyük bir üstünlük kurmuş durumda.

Üretken yapay zekalar ve genel yapay zeka araçları listesine göre, Canva ikinci sırada yer alırken, aylık 887 milyon ziyaretçi ile ChatGPT'nin oldukça gerisinde kalıyor. Google'ın çeviri hizmeti olan Google Translate ise 595 milyon aylık ziyaretçi ile 3. sırada.