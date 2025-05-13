En çok ziyaret edilen siteler açıklandı: Dünya bu sitelerde geziyor! Google, YouTube, TikTok... ama biri hepsini solladı!

Söz konusu yapay zeka platformu, sadece bir ay içinde 4 basamak birden yükselerek dikkatleri üzerine çekti. Dijital dünyada kullanıcı alışkanlıklarının hızla değiştiğini gösteren bu tablo, yapay zekanın artık bilgi arama, içerik üretimi ve etkileşimde ne denli etkili hale geldiğini bir kez daha ortaya koydu. Bu liste, internet trafiğinin artık yalnızca sosyal medya veya arama motorlarına değil, üretken teknolojilere de yöneldiğini kanıtlıyor. İşte en popüler web siteleri güncellendi!
ChatGPT, Nisan ayında en çok ziyaret edilen siteler arasında 5. sıraya yükseldi. Similarweb verilerine göre, kullanıcılar sitede ortalama 7 dakika 15 saniye geçirdi.
Listenin zirvesindeki yerini koruyan Google.com, kullanıcılarını en uzun süre tutan platformlardan biri oldu. Verilere göre, ortalama ziyaret süresi 10 dakika 31 saniye olarak ölçüldü.
İkinci sıradaki Youtube.com'da kullanıcılar oldukça uzun zaman geçirdi. Ortalama ziyaret süresi 20 dakika 18 saniyeye ulaştı.
2024 yılına ait "We Are Social" raporuna göre, ChatGPT en çok ziyaret edilen siteler listesinde önemli bir yükseliş gösterdi.
Geçen yıl 9. sırada bulunan yapay zeka uygulaması, 4 basamak birden atlayarak önemli bir yükseliş gösterdi. Google, YouTube ve Facebook ise sıralamanın ilk 3 basamağında yer almayı sürdürdü.
Yapay zekalar arasında Chatgpt zirvede
Dünyanın en çok kullanılan yapay zeka uygulamalarını derleyen AITools verilerine göre, ChatGPT açık farkla lider konumda bulunuyor. ABD merkezli yapay zeka, aylık 4,7 milyar ziyaretçi ile rakiplerine büyük bir üstünlük kurmuş durumda.
Üretken yapay zekalar ve genel yapay zeka araçları listesine göre, Canva ikinci sırada yer alırken, aylık 887 milyon ziyaretçi ile ChatGPT'nin oldukça gerisinde kalıyor. Google'ın çeviri hizmeti olan Google Translate ise 595 milyon aylık ziyaretçi ile 3. sırada.
ABD'li yapay zeka araçlarının ziyaretçi sayılarında düşüşe yol açan Çinli DeepSeek, 4. sırada yer alıyor.
Listeye göre, 5. sırada 226 milyon ziyaretçi ile Character.AI, 6. sırada 200 milyon ziyaretçiyle JanitorAI, 7. sırada ise 133 milyon kullanıcısı olan Perplexity bulunuyor.
Google'ın ChatGPT'ye rakip olarak sunduğu Gemini ise 8. sırada kendine yer bulabildi. Gemini, 118 milyon aylık ziyaretçi ile DeepSeek'in popülerleşmeye başladığı Ocak 2025'te yüzde 9'dan fazla ziyaretçi kaybı yaşadı.
Son olarak 9. sırada 112 milyon ziyaretçiyle Remove.bg ve 10. sırada 105 milyon kullanıcıyla Claude yer alıyor.
(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)