Bu özellik açıkken iphone’unuz izlenebilir! Apple’dan güvenlik alarmı

🛡 GÜVENLİĞİNİZ İÇİN ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

Eğer bir iPhone, iPad veya Mac kullanıyorsanız; hatta Apple TV veya CarPlay donanımına sahipseniz, cihazınızı bu saldırılardan korumak için şu adımları uygulamalısınız:

🔄 1. Cihazlarınızı Güncelleyin

AirPlay açıklarını kapatmak için Apple tarafından yayınlanan en güncel yazılım sürümünü mutlaka yükleyin.

Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme adımını takip ederek güncelleme kontrolü yapabilirsiniz.

⛔ 2. AirPlay Alıcısını Devre Dışı Bırakın

AirPlay'i aktif olarak kullanmıyorsanız, özelliği tamamen kapatmanız öneriliyor.

Bunun için:

Ayarlar > AirPlay ve Süreklilik > Alıcıyı devre dışı bırak adımlarını takip edebilirsiniz.