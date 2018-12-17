WhatsApp'ta yeni özellik! Eğer Android telefon kullanıyorsanız...

Android telefonundan WhatsApp kullananlara müjdeli bir haber geldi. Uzun süredir iOS'larda bulunan bir özellik son güncelleme ile birlikte Android kullanıcılarının da beğenisine sunuldu.

17 Aralık 2018 Pazartesi, 13:21:11 Güncelleme: 13:27:10
WhatsApp'ta yeni özellik! Eğer Android telefon kullanıyorsanız...

Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan WhatsApp bu defa Android cephesi için yaptığı güncelleme ile gündemde.

WhatsApp'ta yeni özellik! Eğer Android telefon kullanıyorsanız...

1 milyardan fazla kullanıcıya hizmet veren WhatsApp Android için resim içinde resim özelliği sonunda tüm Android kullanıcıları için yayınlandı.

WhatsApp'ta yeni özellik! Eğer Android telefon kullanıyorsanız...

Söz konusu güncelleme sayesinde WhatsApp içerisinde YouTube ve Instagram videolarını resim içinde resim modu ile görüntülemek mümkün hale geliyor.

WhatsApp'ta yeni özellik! Eğer Android telefon kullanıyorsanız...

Bu özellik geçtiğimiz haftalarda iPhone kullanıcıları için sunulmuştu. Ancak söz konusu özelliğin 'Instagram Hikayeler'ni desteklemediğini belirtmekte de fayda var.

WhatsApp'ta yeni özellik! Eğer Android telefon kullanıyorsanız...

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