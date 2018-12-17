WhatsApp'ta yeni özellik! Eğer Android telefon kullanıyorsanız...
Android telefonundan WhatsApp kullananlara müjdeli bir haber geldi. Uzun süredir iOS'larda bulunan bir özellik son güncelleme ile birlikte Android kullanıcılarının da beğenisine sunuldu.
17 Aralık 2018 Pazartesi, 13:21:11
Güncelleme: 13:27:10
Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan WhatsApp bu defa Android cephesi için yaptığı güncelleme ile gündemde.
1 milyardan fazla kullanıcıya hizmet veren WhatsApp Android için resim içinde resim özelliği sonunda tüm Android kullanıcıları için yayınlandı.
Söz konusu güncelleme sayesinde WhatsApp içerisinde YouTube ve Instagram videolarını resim içinde resim modu ile görüntülemek mümkün hale geliyor.
Bu özellik geçtiğimiz haftalarda iPhone kullanıcıları için sunulmuştu. Ancak söz konusu özelliğin 'Instagram Hikayeler'ni desteklemediğini belirtmekte de fayda var.
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