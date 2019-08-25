En çok hangi telefonlar radyasyon yayıyor? Merak edilen o liste açıklandı!

Günlük hayatımızın önemli bir kısmında akıllı telefonlar bulunuyor. Neredeyse hayatımızın her alanına yayılan akıllı telefonların birçoğunun normalin üzerinde radyasyon yaydığını biliyor muydunuz? Yanımızdan ayırmadığımız telefonların sağlığa zararları tartışmalı bir konuyken, Almanya Nükleer Güvenlik Radyasyondan Korunma Ofisi en çok radyasyon yayan telefon modellerini açıkladı. Peki, o listede hangi marka telefonlar yer alıyor? İşte en çok radyasyon yayan telefonlar...

25.08.2019 02:15 - Son Güncelleme: 25.08.2019 02:18 BU GALERİYİ PAYLAŞ





