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En çok hangi telefonlar radyasyon yayıyor? Merak edilen o liste açıklandı!

Günlük hayatımızın önemli bir kısmında akıllı telefonlar bulunuyor. Neredeyse hayatımızın her alanına yayılan akıllı telefonların birçoğunun normalin üzerinde radyasyon yaydığını biliyor muydunuz? Yanımızdan ayırmadığımız telefonların sağlığa zararları tartışmalı bir konuyken, Almanya Nükleer Güvenlik Radyasyondan Korunma Ofisi en çok radyasyon yayan telefon modellerini açıkladı. Peki, o listede hangi marka telefonlar yer alıyor? İşte en çok radyasyon yayan telefonlar...

25.08.2019 02:15 - Son Güncelleme: 25.08.2019 02:18
En çok hangi telefonlar radyasyon yayıyor? Merak edilen o liste açıklandı!

Almanya Nükleer Güvenlik ve Radyasyondan Korunma Ofisi, çalışmaları kapsamında akıllı telefon modellerinin yaydığı spesifik radyasyon seviyelerini ölçüyor.

En çok hangi telefonlar radyasyon yayıyor? Merak edilen o liste açıklandı!

Kurumun web sitesinde çok eski modellerden, en yeni akıllı telefonlara kadar radyasyon bilgisi bulunuyor.

En çok hangi telefonlar radyasyon yayıyor? Merak edilen o liste açıklandı!

"Spesifik enerji yayma hızı" adı verilen ölçek, telefonların kilogram başına yaktıkları watt değerini ortaya koyuyor.

En çok hangi telefonlar radyasyon yayıyor? Merak edilen o liste açıklandı!

Çevreci organizasyonlar telefonların 0,60 watt (W) değerinin altında radyasyon yayması gerektiğini savunuyor.

En çok hangi telefonlar radyasyon yayıyor? Merak edilen o liste açıklandı!

Önce en fazla radyasyon yayın telefonlara bakalım. Ardından, en çevreci ve sağlık dostu seviyede enerji yayan modellere geçeceğiz.

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