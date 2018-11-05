Elon Muskın çılgın projesi 10 Aralıkta kullanıma açılıyor

Elon Musk'ın 'çılgın projesi' 10 Aralık'ta kullanıma açılıyor
Sahip olduğu Boring Company ile trafiği rahatlatmak için tünel kazmaya başlayan Elon Musk'ın yeni projesinin hayata geçeceği tarih belli oldu.
5 Kasım 2018 Pazartesi, 16:28:25 Güncelleme: 16:33:00
Elon Musk'ın 'çılgın projesi' 10 Aralık'ta kullanıma açılıyor
Elon Musk'ın 'çılgın projesi' 10 Aralık'ta kullanıma açılıyor
Elon Musk'ın 'çılgın projesi' 10 Aralık'ta kullanıma açılıyor
Elon Musk'ın 'çılgın projesi' 10 Aralık'ta kullanıma açılıyor
DİĞER GALERİLER