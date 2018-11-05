Elon Musk'ın 'çılgın projesi' 10 Aralık'ta kullanıma açılıyor

Sahip olduğu Boring Company ile trafiği rahatlatmak için tünel kazmaya başlayan Elon Musk'ın yeni projesinin hayata geçeceği tarih belli oldu.

5 Kasım 2018 Pazartesi, 16:28:25 Güncelleme: 16:33:00
Elon Musk'ın 'çılgın projesi' 10 Aralık'ta kullanıma açılıyor
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Elon Muskın çılgın projesi 10 Aralıkta kullanıma açılıyor

Tesla ile elektrikli otomobil üreten, SpaceX ile uzay seyahatlerin seyrini değiştirmeye çalışan ve Hyperloop ile toplu taşımada çığır açmayı hedefleyen Elon Musk, trafik sorununu çözmek için kolları sıvamış ve çareyi otomobiller için tünel kazmakta bulmuştu.

Elon Musk'ın 'çılgın projesi' 10 Aralık'ta kullanıma açılıyor
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Elon Muskın çılgın projesi 10 Aralıkta kullanıma açılıyor

Bu proje için kullanılan tünel kazma makinelerini Microsoft'un oyun konsolu Xbox'ın kumandasıyla kontrol eden firma, yeni projesi için bir süredir yoğun mesai harcıyordu.

Elon Musk'ın 'çılgın projesi' 10 Aralık'ta kullanıma açılıyor
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Elon Muskın çılgın projesi 10 Aralıkta kullanıma açılıyor

Sahip olduğu Boring Company ile trafiği rahatlatmak için tünel kazmaya başlayan Elon Musk'ın yeni projesi için geçtiğimiz Eylül ayında onay almıştı.

Yeraltı otoparkları olarak adlandırılan proje otopark ihtiyacını karşılamayı hedefliyor.

Elon Musk'ın 'çılgın projesi' 10 Aralık'ta kullanıma açılıyor
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Elon Muskın çılgın projesi 10 Aralıkta kullanıma açılıyor

Musk, Twitter hesabından tünelle ilgili takipçilerini heyecanlandıran bir video paylaştı.

Elon Musk'ın 'çılgın projesi' 10 Aralık'ta kullanıma açılıyor
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Elon Muskın çılgın projesi 10 Aralıkta kullanıma açılıyor

Tüneli "rahatsız edici uzunlukta" olarak tanımlayan Musk, 3.2 kilometrelik tünelin 10 Aralık 2018'de hizmete gireceğini de duyurdu.

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