Elon Muskın çılgın projesi 10 Aralıkta kullanıma açılıyor

Tesla ile elektrikli otomobil üreten, SpaceX ile uzay seyahatlerin seyrini değiştirmeye çalışan ve Hyperloop ile toplu taşımada çığır açmayı hedefleyen Elon Musk, trafik sorununu çözmek için kolları sıvamış ve çareyi otomobiller için tünel kazmakta bulmuştu.