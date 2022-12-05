2023’te müjde bekleniyor! Yeni yılda vergisiz elektronik satılacak mı? Akıllı telefona ÖTV indirimi gelecek mi? İşte indirimli telefon fiyatları...

AKP Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir tarafından yapılan açıklamalarda şu ifadelere yer verildi.

"Başka meselelerle ilgili çalışmalarımız da var. Gençlerin bir takım beklentileri var, özellikle bilgisayar ve elektronik alımlarla ilgili KDV alınmamasına ilişkin... Sayın Bakanlarımız çalışıyorlar. Milletimizin beklentilerine uygun şekilde hareket edeceğiz Başka meselelerle ilgili çalışmalarımız da var. Gençlerin bir takım beklentileri var, özellikle bilgisayar ve elektronik alımlarla ilgili KDV alınmamasına ilişkin. Bu tür şeylerde biz gençliğimizi asla yalnız bırakmayız. Çalışma yapılacak."