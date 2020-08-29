Elon Musk'ın tanıttığı çılgın projesi Neuralink'in güvenlik riski var mı? Beyne çip yerleştirmek ne anlama geliyor?

Tanıtımda gelen "Neurolink sayesinde hatıralarımızı kayıt edip, ileride istersek geri yükleyebilecek miyiz?" sorusuna Elon Musk, "Evet aynı Blackmirror dizindeki gibi; hatta bir robota bile yükleyebileceksiniz. Gelecek tuhaf olacak" yanıtını verdi. Bu gizlenmiş ama kasıtlı bir PR çalışması gibi cevap bir hayli dikkat çekti.