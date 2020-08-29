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Elon Musk'ın tanıttığı çılgın projesi Neuralink'in güvenlik riski var mı? Beyne çip yerleştirmek ne anlama geliyor?

Milyarder iş insanı Elon Musk ve ekibinin tanıtımını yaptığı beyne çip yerleştirilen Neuralink projesiyle Black Mirror isimli dizi gündem oldu. Geçtiğimiz yılların popüler dizisinin bir bölümünde insanlar çipler sayesinde hatıralarını kaydedip daha sonra izleyebiliyordu. Peki beyne yerleştirilen bu mikroçipler hayatımıza etkisi ne olacak? Güvenlik riski var mı? Teknoloji editörü Hakkı Alkan değerlendirdi. Neuralink projesinin tüm detayları haberimizde...

29.08.2020 19:06 - Son Güncelleme: 29.08.2020 19:24
Elon Musk'ın tanıttığı çılgın projesi Neuralink'in güvenlik riski var mı? Beyne çip yerleştirmek ne anlama geliyor?

Tesla ve SpaceX ile dünyanın gündeminden düşmeyen iş insanı Elon Musk Neuralink projesini ilk olarak 2017 yılında duyurmuştu. Projenin amacı, bilgisayarla insan zihnini en yakın noktaya taşıyarak kronik hastalıkları çip sayesinde çözmek. Bilim-kurgu yapımlarına sıkça konu olan bu insan-makine arabirimi şuana kadar prototiplerden ötesine geçememişti. Elon Musk projeyi canlı yayında tanıttı ve soruları cevapladı.

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Elon Musk'ın tanıttığı çılgın projesi Neuralink'in güvenlik riski var mı? Beyne çip yerleştirmek ne anlama geliyor?

Tanıtımda gelen "Neurolink sayesinde hatıralarımızı kayıt edip, ileride istersek geri yükleyebilecek miyiz?" sorusuna Elon Musk, "Evet aynı Blackmirror dizindeki gibi; hatta bir robota bile yükleyebileceksiniz. Gelecek tuhaf olacak" yanıtını verdi. Bu gizlenmiş ama kasıtlı bir PR çalışması gibi cevap bir hayli dikkat çekti.

Elon Musk'ın tanıttığı çılgın projesi Neuralink'in güvenlik riski var mı? Beyne çip yerleştirmek ne anlama geliyor?

Elon Musk'ın hayalini kurduğu bir teknoloji gerçeğe dönüşüyor. İnsan beyni ile bilgisayar ortamını tek potada buluşturan Neuralink, belki de insanlık tarihinin seyrini dahi değiştirebilecek bir buluş olacak.

Elon Musk'ın tanıttığı çılgın projesi Neuralink'in güvenlik riski var mı? Beyne çip yerleştirmek ne anlama geliyor?

İnsan beyninin dijital ortama aktarılması fikri aslında yeni değil. Uzun bir zamandır da bilim insanları bu konuda çeşitli deneyler yaptılar. Ancak Neuralink, bu işin geldiği son nokta olma özelliğine sahip; zira Musk bu kavramı ticari forma getiren bir şirketin başında bulunuyor.

Elon Musk'ın tanıttığı çılgın projesi Neuralink'in güvenlik riski var mı? Beyne çip yerleştirmek ne anlama geliyor?

Neuralink, pek çok açıdan insanlık için önemli bir buluş olacak. İşitme cihazına benzeyen bir tasarıma sahip olan ürün, 23 mm çapında ve 8 mm kalınlığında bulunuyor.

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