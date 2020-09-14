NASA'nın paylaştığı bu görüntüler dünyayı şaşkına çevirdi! 'Şeytan'ı anbean kaydetti
NASA (Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi) Mars çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Mars'tan gelen görüntüleri sıcağı sıcağına servis eden NASA bu kez uzayın derinliklerin 'Şeytan'ı görüntüledi. İşte dünyayı şaşkına çeviren o görüntüler...
14.09.2020 14:27
- Son Güncelleme: 14.09.2020 14:27
NASA, uzayın derinliklerinde yakaladığı yeni görüntüleri Dünya'ya yolladı. İşte Mars'ın 'toz şeytanı'...
Mars'ta uzun yıllardır görevinde olan Curiosity aracı, sıra dışı bir doğa olayını objektifine aldı ve Dünya'yla paylaştı.
Bir anda Mars yüzerinde kopan kum fırtınası (toz şeytanı) ilginç görüntülere neden olurken, bu görüntüler milyonlarca kez izlendi.
Diğer yandan NASA, ilk etapta gök taşı zannettiği cismin kendi uzay aracı olduğunu öğrendi.
Independent gazetesinde yer alan habere göre Güney Pasifik Okyanusu'nun bulunduğu alana çakılan uzay aracı herhangi bir can kaybına ya da hasara neden olmadı.