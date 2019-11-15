Dünyanın en çok satan telefon markası belli oldu!
Dünyanın en çok satan telefon markası belli oldu. Uluslararası veri şirketi IDC tarafından yayınlanan araştırmaya göre küresel bazda 2019'un ilk yarısında 30 milyon daha az akıllı telefon satılırken, Samsung halen yüzde 22,5'lik pazar payı ile birinciliğini sürdürdü.
15.11.2019 15:51
- Son Güncelleme: 15.11.2019 15:51
Uluslararası veri şirketi IDC tarafından yayınlanan araştırma verilerinden derlenen bilgiye göre, bu yılın ocak-haziran döneminde küresel pazarda 644 milyon adet akıllı telefon satışı gerçekleştirildi.
Söz konusu dönemde geçen yılın aynı dönemine göre 30 milyon adet daha az akıllı telefon satılırken, büyük pazarlarda satışlar sadece Brezilya ve Çin'de artış gösterdi.
Söz konusu dönemde ABD'li üretici Apple, 70,2 milyon telefon satarak, üçüncü sırada yer aldı. Apple'nin akıllı telefonda pazar payı yüzde 10,9'a geriledi.
Çinli akıllı telefon üreticisi Huawei, ocak-haziran döneminde 117,8 milyon adet satış yaparak dünyanın en büyük ikinci akıllı telefon üreticisi konumunu koruyarak pazar payını yüzde 18,5'e yükseltti.
Yılın ilk yarısında 147,4 milyon akıllı telefon satmayı başaran Samsung, dünyanın en büyük akıllı telefon üreticisi konumunu devam ettirdi.