Dünyanın en çok satan telefon markası belli oldu!

Dünyanın en çok satan telefon markası belli oldu. Uluslararası veri şirketi IDC tarafından yayınlanan araştırmaya göre küresel bazda 2019'un ilk yarısında 30 milyon daha az akıllı telefon satılırken, Samsung halen yüzde 22,5'lik pazar payı ile birinciliğini sürdürdü.

15.11.2019 15:51 - Son Güncelleme: 15.11.2019 15:51 BU GALERİYİ PAYLAŞ





