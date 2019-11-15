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ABD hangi gizli silah üzerinde çalışıyor? İnsansız hava aracını devre dışı bırakmak için yeterli

ABD, eylül ayında, yeni stratejik bombardıman uçağı B-21 Raider'in ilk prototipinin montajına başladı. Northrop Grumman şirketinin geliştirdiği uçağın, 2025 yılında hizmete girmesi bekleniyor.

15.11.2019 16:49 - Son Güncelleme: 15.11.2019 16:49
ABD hangi gizli silah üzerinde çalışıyor? İnsansız hava aracını devre dışı bırakmak için yeterli

B-21 Raider bombardıman uçağı

Yeni uçağın dış tasarımı B-2 Spirit hayalet uçağını andırıyor. Her iki projenin temelinde, "uçan kanat" tasarımına göre yapılan ve iç bölmelerde füze veya bomba taşıma yeteneğine sahip ses hızının altındaki ve radara zor yakalanan uçak kavramı yatıyor.

Uçağın temel görevlerinden biri, düşmanın hava savunma hedeflerini yok etmek.

ABD hangi gizli silah üzerinde çalışıyor? İnsansız hava aracını devre dışı bırakmak için yeterli

Birçok özelliği gizli tutuluyor. Bilinen özellikleri:

- 3.800 km yakıt ikmali yapılmadan savaş yarıçapı

-9.000 km'den fazla yakıt ikmali ile savaş yarıçapı

-12.5 ton Toplam ağırlığı 12.5 tona varan silah ve ek donanım ile havalanabilecek

-500-600 milyon dolar tek bir uçağın fiyatı

ABD hangi gizli silah üzerinde çalışıyor? İnsansız hava aracını devre dışı bırakmak için yeterli

Columbia sınıfı nükleer denizaltı

ABD ayrıca Columbia sınıfı stratejik nükleer denizaltı projesi üzerinde çalışıyor. ABD bütçesine 6.2 milyar dolara mal olacak denizaltının yapımına 2021'de geçilmesi planlanıyor.


Hizmet süresi yaklaşık 42 yıl, üstelik reaktörler hizmet süresi boyunca yakıt yenilemeden çalışabilecek. Yeni nesil araçların Ohio sınıfı denizaltıların yerine geçmesi bekleniyor.


ABD hangi gizli silah üzerinde çalışıyor? İnsansız hava aracını devre dışı bırakmak için yeterli

Columbia sınıfı denizaltının özellikleri:
-170 metre Uzunluk

-13 metre Genişlik

-20.800 ton Su altı taşırma suyu

-16 adet Trident II D5 balistik füze Silah

ABD hangi gizli silah üzerinde çalışıyor? İnsansız hava aracını devre dışı bırakmak için yeterli

Bell 360 Invictus savaş helikopteri

ABD hava-uzay üreticisi Bell, ekim ayı başında, Bell 360 Invictus savaş helikopteri projesini tanıttı. Helikopter, ABD ordusunun FARA (Future Attack Reconnaissance Aircraft/ Geleceğin Saldırı Keşif Uçağı) programı kapsamındaki yarışmaya katılacak.

Yeni aracın, AH-64 Apache helikopterini yerini alması bekleniyor. Yeni helikopter, saatte 306 kilometreye varan üstün hız özelliklerine sahip Bell 525 Relentless sivil nakliye helikopteri temelinde geliştiriliyor.

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