ABD hangi gizli silah üzerinde çalışıyor? İnsansız hava aracını devre dışı bırakmak için yeterli

B-21 Raider bombardıman uçağı



Yeni uçağın dış tasarımı B-2 Spirit hayalet uçağını andırıyor. Her iki projenin temelinde, "uçan kanat" tasarımına göre yapılan ve iç bölmelerde füze veya bomba taşıma yeteneğine sahip ses hızının altındaki ve radara zor yakalanan uçak kavramı yatıyor.



Uçağın temel görevlerinden biri, düşmanın hava savunma hedeflerini yok etmek.

