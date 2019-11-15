ABD hangi gizli silah üzerinde çalışıyor? İnsansız hava aracını devre dışı bırakmak için yeterli
ABD, eylül ayında, yeni stratejik bombardıman uçağı B-21 Raider'in ilk prototipinin montajına başladı. Northrop Grumman şirketinin geliştirdiği uçağın, 2025 yılında hizmete girmesi bekleniyor.
B-21 Raider bombardıman uçağı
Yeni uçağın dış tasarımı B-2 Spirit hayalet uçağını andırıyor. Her iki projenin temelinde, "uçan kanat" tasarımına göre yapılan ve iç bölmelerde füze veya bomba taşıma yeteneğine sahip ses hızının altındaki ve radara zor yakalanan uçak kavramı yatıyor.
Uçağın temel görevlerinden biri, düşmanın hava savunma hedeflerini yok etmek.
Columbia sınıfı nükleer denizaltı
ABD ayrıca Columbia sınıfı stratejik nükleer denizaltı projesi üzerinde çalışıyor. ABD bütçesine 6.2 milyar dolara mal olacak denizaltının yapımına 2021'de geçilmesi planlanıyor.
Hizmet süresi yaklaşık 42 yıl, üstelik reaktörler hizmet süresi boyunca yakıt yenilemeden çalışabilecek. Yeni nesil araçların Ohio sınıfı denizaltıların yerine geçmesi bekleniyor.
Bell 360 Invictus savaş helikopteri
ABD hava-uzay üreticisi Bell, ekim ayı başında, Bell 360 Invictus savaş helikopteri projesini tanıttı. Helikopter, ABD ordusunun FARA (Future Attack Reconnaissance Aircraft/ Geleceğin Saldırı Keşif Uçağı) programı kapsamındaki yarışmaya katılacak.
Yeni aracın, AH-64 Apache helikopterini yerini alması bekleniyor. Yeni helikopter, saatte 306 kilometreye varan üstün hız özelliklerine sahip Bell 525 Relentless sivil nakliye helikopteri temelinde geliştiriliyor.