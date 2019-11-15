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Motorola Razr efsanesi geri dönüyor, özellikleri neler?! İmkansız mühendislik başarısı...

15 yıl sonra yeniden geri dönüyor... Motorola, 15 yıl önce ilk piyasaya çıktığında büyük ilgi gören, ince, katlanan Razr modeli telefonunun yeni halini piyasaya sürecek. Hayli retro bir görüntüye sahip olan Motorola Razr, yeni teknolojik özellikler ile harmanlandı. Teknik özellikleri ile dikkat çeken Motorola Razr, fiyatı ile dudak uçuklatıyor...

15.11.2019 11:47 - Son Güncelleme: 15.11.2019 11:52
Motorola Razr efsanesi geri dönüyor, özellikleri neler?! İmkansız mühendislik başarısı...

Bir dönemin efsane markalarından Motorola, yeni telefonuyla yeniden eski günlerine dönmeyi planlıyor. Motorola Razr resmen duyuruldu. Motorola Razr'ın özellikleri ise dudak uçuklatacak cinsten.

Motorola Razr efsanesi geri dönüyor, özellikleri neler?! İmkansız mühendislik başarısı...

Motorola, yeni telefonu Razr'ı resmen duyurdu.

Motorola Razr efsanesi geri dönüyor, özellikleri neler?! İmkansız mühendislik başarısı...

İŞTE ÖZELLİKLERİ VE FİYATI

Motorola, 15 yıl önce ilk piyasaya çıktığında büyük ilgi gören, ince, katlanan Razr modeli telefonunun yeni halini piyasaya sürecek.

Motorola Razr efsanesi geri dönüyor, özellikleri neler?! İmkansız mühendislik başarısı...

Motorola, tam olarak katlanan yeni Razr'ı "imkansız" bir mühendislik başarısı olarak tanımlıyor.

Motorola Razr efsanesi geri dönüyor, özellikleri neler?! İmkansız mühendislik başarısı...

Motorola'nın katlanabilir ekranlı yeni telefonu Razr, 6.6 inç boyutunda ve 21:9 ekran oranına sahip.

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