Motorola Razr efsanesi geri dönüyor, özellikleri neler?! İmkansız mühendislik başarısı...
15 yıl sonra yeniden geri dönüyor... Motorola, 15 yıl önce ilk piyasaya çıktığında büyük ilgi gören, ince, katlanan Razr modeli telefonunun yeni halini piyasaya sürecek. Hayli retro bir görüntüye sahip olan Motorola Razr, yeni teknolojik özellikler ile harmanlandı. Teknik özellikleri ile dikkat çeken Motorola Razr, fiyatı ile dudak uçuklatıyor...
15.11.2019 11:47
- Son Güncelleme: 15.11.2019 11:52
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