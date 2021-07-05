Dikkat! Telefonuna bu uygulamaları indirenler hemen silsin: Şifreleri çalıyor, hesapları patlatıyor!

Telefonlara yüklenen uygulamalar milyonlarca insanın canını sıkmaya devam ediyor. Özellikle Android yazılım kullanan telefonlarsa bu durum daha fazla önem arz ediyor. Google yetkilileri tarafından mühim bir açıklama yapıldı. Yapılan bildirime göre, Facebook şifresini çalan 9 zararlı program Google Play Store'dan kaldırıldı. Hem de bu programların geliştiricilerinin kalıcı olarak yasaklandı. Söz hususu programların telefona kurulduğu andan itibaren sunucudan lüzumlu bilgileri çektiği öğrenildi. Facebook ile giriş yapıldığında ise pencerenin içine bir kod yerleştiren özellikler ile kullanıcı adı ve şifreler çalınmış oluyor.

05.07.2021 11:33 - Son Güncelleme: 05.07.2021 11:35 BU GALERİYİ PAYLAŞ





