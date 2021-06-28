Whatsapp'ta sevgilinize gelen mesajları anında okuyabilirsiniz! Eğer bunu yaparsanız... İşler zıvanadan çıkacak! Whatsapp kullananlar dikkat!
Eğer bunu yaparsanız... İşler sarpa saracak! Whatsapp'ta sevgilinize gelen iletileri okuyabilirsiniz! Yalnızca Android versiyonu bulunan uygulama, WhatsApp Web istemcisinin QR kodunu kullanarak kendini bilgisayar gibi gösteriyor. Android yüklü aygıta yüklediğiniz bu uygulamayı açtığınızda size gösterdiği QR kodu rastgele bir makinenin WhatsApp'ını açıp Web kısmından kodu okuttuğunuzda tüm mesajlarını ulaşabiliyorsunuz. Bu işlemi yaptığınızda mesajlarına ulaştığınız cihazın bildirim panelinde Web istemcisinin etkin olduğu görülüyor ve kapatma seçeneği de mevcut.
İşleri çığırından çıkaracak! Whatsapp'ta sevgilinize gelen mesajlar okunabilir mi? Dünya üzerinde pek çok kullanıcıya sahip popüler mesajlaşma uygulaması Whatsapp yeni özellikleri ve geliştirilen ek uygulamalarıyla sürekli gündemde. Bu yöntemler ile karşı tarafın WhatsApp mesaj detaylarına hızlıca ulaşabilirsiniz. Bu konu daha çok sevgilinin ya da eşin WhatsApp mesajlarını okumak için kullanılsa da ayrıca ebeveynler için çocuklarının güvenliği için de kullanılmaktadır. Bu bağlamda spoofing yöntemi diğerlerine göre daha teknik bilgi isteyen bir yöntemdir. Bu yöntem WhatsApp uygulamasının mac adresini bilmenizi ve bununla başka cihazda mesajları görmenizi sağlar.
QR Kod ile başkasının WhatsApp mesajlarını okuma nasıl yapılır?
WhatsApp Web bilindiği üzere telefonlarda yüklü olan WhatsApp mesajlarını bilgisayar üzerinden görüntülemeye yarayan bir platformdur. Bilgisayarda işiniz varken aynı zamanda telefonunuza gelen mesajları da görüp cevaplamanızı sağlar. WhatsApp web'i başkasının telefonundaki WhatsApp mesajına ulaşmak için de kullanmanız mümkündür.
Bilgisayardan web.whatsapp.com adresine girin.
Karşınıza bir QR kod okuyucu çıkacaktır.
Mesajlarını görmek istediğiniz telefondan WhatsApp uygulamasını açın.
Seçenekler kısmında WhatsApp web yazan yere girip buradaki QR kodunu okutun.
Artık QR kod ile WhatsApp Web üzerinden başkasının WhatsApp mesajlarını okuyabilirsiniz.
Google Drive ile başkasının WhatsApp mesajları nasıl okunur?
Google Drive telefondaki WhatsApp mesajlarını düzenli olarak kaydeden ve herhangi bir telefon değiştirme ya da kaybetme durumunda eski mesajları bu belleğinden geri yükleyen bir uygulamadır. Bunu başkasının telefonundaki mesajları okumak için de kullanmanız mümkündür.
Hedef telefondan WhatsApp'a girin ve ayarlar kısmını açın.
Burada sohbet yedeği yazan kısmı açın.
Burada karşınıza yedeklemenin yapılacağı mail adresini yazmanız istenen bir kutucuk çıkacak.
Buraya kendi mail adresinizi yazdığınızda yedekleme yapılan mesajlar sizin mailinize düzenli olarak gelecektir.