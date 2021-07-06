105 ile 236 TL arası indirimler zihinleri karıştıracak! 2.367 lira altı fiyatlara yok yok! İşte en ucuz telefonlar

Peş peşe açıklandı! Şu an kullandığı telefonun artık donması, kasması ve performansının düşmesi nedeniyle değiştirmeyi düşünenler özellikle sıfır ve ikinci el akıllı telefon piyasalarını takip ediyor. Pek çok kişi özellikle online alışveriş sitelerinde bütçesine uygun akıllı telefon fiyatlarını inceliyor. Bazı modellerin fiyatlarında da 105 ile 236 lira arası düşüş yaşandığı görüldü. Bu bağlamda da telefonu bozulan ya da eskidiği, ağır çalıştığı için yenisini almak isteyen pek çok kampanya ve fırsatları mercek altına aldı. Özellikle internet siteleri üzerinden yapılan karşılaştırmaları incelerken bir yandan da teknoloji sitelerinde yer alan tanıtım videolarını izleyerek cebine en uygun modelleri tercih edecek.

06.07.2021 08:16 - Son Güncelleme: 06.07.2021 08:16 BU GALERİYİ PAYLAŞ





