105 ile 236 TL arası indirimler zihinleri karıştıracak! 2.367 lira altı fiyatlara yok yok! İşte en ucuz telefonlar
Peş peşe açıklandı! Şu an kullandığı telefonun artık donması, kasması ve performansının düşmesi nedeniyle değiştirmeyi düşünenler özellikle sıfır ve ikinci el akıllı telefon piyasalarını takip ediyor. Pek çok kişi özellikle online alışveriş sitelerinde bütçesine uygun akıllı telefon fiyatlarını inceliyor. Bazı modellerin fiyatlarında da 105 ile 236 lira arası düşüş yaşandığı görüldü. Bu bağlamda da telefonu bozulan ya da eskidiği, ağır çalıştığı için yenisini almak isteyen pek çok kampanya ve fırsatları mercek altına aldı. Özellikle internet siteleri üzerinden yapılan karşılaştırmaları incelerken bir yandan da teknoloji sitelerinde yer alan tanıtım videolarını izleyerek cebine en uygun modelleri tercih edecek.
2.367 lira altı fiyatlara yok yok! 105 ile 236 TL arası indirimler zihinleri karıştıracak. Akıllı telefonunu değiştirme fikriyle telefon arayışında olanlar online alışveriş siteleri üzerinden sıfır telefonların fiyatlarında sık sık göz gezdiriyor. Yeni ayda içerisinde bazı telefon modellerinin fiyatlarında 236 liraya varan bir düşüş görülmüştü. Bu doğrultuda da en uygun fiyatlı telefon marka ve modelleri çok araştırılanlar arasındaki yerini koruyor. Telefonlar alacaklar güncel fiyat listesini ve cihazların özelliklerini detaylı bir şekilde öğrenerek ona göre sipariş vermek isteyecek. Pek çok online alışveriş sitesini inceleyerek derlediğimiz telefon fiyatlarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.