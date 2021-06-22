Dev şirketlerin Türkiye yarışı! Yatırım için hepsi sıraya girdi | Huawei, Xiaomi, Samsung, TCL'den sonra 2 şirket daha...
Dijital şirketlerin Türkiye'ye yatırımı son sürat devam ediyor. Huawei'den sonra Xiaomi, OPPO, Samsung, TECNO Mobile ve TCL ile süren yatırım furyasına Realme ve Vivo da eklendi. Akıllı telefon üreticilerinin milyon dolarlık yatırımları ağırlıkla İstanbul ve çevresinde kümelenirken, teknoloji şirketlerinden bazıları Türkiye'deki fabrikalarından çıkan telefonları iç piyasaya sunmaya başladı.
Dünyanın önde gelen cep telefonu üreticilerinin yatırımları ile Türkiye'nin, bölgenin önemli akıllı telefon üretim üslerinden biri haline gelmesi bekleniyor.
Son dönemde pek çok teknoloji şirketi Türkiye'ye yatırım kararı açıklarken, söz konusu yatırımlar, ülke ekonomisine sağladığı katkının yanı sıra pek çok kişiye de istihdam kapısı oldu.
Yaklaşık 10 yıl önce Huawei'nin AR-GE merkezi ile başlayan dijital teknoloji şirketlerinin Türkiye'ye yatırım yolculuğu, son dönemde Xiaomi, OPPO, Samsung, TECNO Mobile ve TCL ile devam etti. Realme ve Vivo da Türkiye'ye yatırım kararı açıklayan şirketler arasına katıldı.
Akıllı telefon üreticileri, özellikle İstanbul ve çevresinde kümelenirken, ilk aşamada Türkiye'de giriş seviyesi modellere yönelen şirketlerden bazıları Türkiye'de üretilmiş telefonlarını iç piyasaya sunmaya başladı. Yerli üretim olarak piyasaya çıkan söz konusu telefonlar, vergilendirme avantajının sağladığı daha uygun fiyatıyla da ön plana çıkıyor.
XİAOMİ, DÜNYADA ÜRETİM YAPTIĞI 4'ÜNCÜ ÜLKE OLARAK TÜRKİYE'Yİ SEÇTİ
Derlenen bilgilere göre, dünyanın en büyük 3'üncü telefon üreticisi Xiaomi, mart ayında İstanbul'da açılışını yaptığı fabrika ile Türkiye'de telefon üretimine başladı.
Türkiye'ye 30 milyon dolarlık yatırım yapan şirket, dünyada üretim yaptığı 4'üncü ülke olarak Türkiye'yi seçti. Şirket, söz konusu yatırımıyla yaklaşık 2 bin kişiye istihdam sağlayacak.
Yerli üretime ilk olarak Redmi 9C modeliyle başlayan şirket, bu modele ek olarak Redmi 9T modelini yerli üretim etiketiyle satışa sundu.
OPPO, "MADE İN TURKEY" İBARESİYLE İKİNCİ TELEFONUNU DA SATIŞA SUNDU
Çin'in en büyük telefon üreticisi OPPO, mart ayında Tuzla'da 12 bin metrekare kapalı alana sahip bir fabrikada üretime başladığını duyurdu.
OPPO, Türkiye'de üretilen ilk modeli olan OPPO A15s'in ardından "Made in Turkey" ibaresiyle gelen ikinci telefonu Reno5 Lite'yi de kullanıcıların beğenisine sundu.
SAMSUNG'DAN TÜRK YAPIMI CEP TELEFONLARI
Güney Koreli teknoloji devi Samsung da Türkiye'de üretime başladı.
"Sunny" markasıyla üretim yapan Atmaca Elektronik'le anlaşan Samsung'un Türk yapımı cep telefonları, "Türkiye'de montajlandı" yazısıyla mağazalardaki yerini almaya başladı.
TECNO MOBİLE
Çinli akıllı telefon devi TECNO, 35 milyon dolarlık yatırım ile Türkiye'de üretime geçti.
TECNO Mobile'ın Türkiye Ülke Müdürü Hank Li, İstanbul Pendik'te bulunan fabrikada yaklaşık 1.000 kişilik bir istihdam yaratmayı hedeflediklerini belirterek, Türkiye yatırımlarını uzun vadede artırmayı planladıklarını bildirdi.
TCL, 2022'DE TELEFON ÜRETME KAPASİTESİNİ 1 MİLYONA ÇIKARMAYI HEDEFLİYOR
Teknoloji devi TCL'nin de tercihi Türkiye oldu. Arçelik ile güçlerini birleştiren TCL, akıllı telefon üretimine başladı.
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bulunan Çerkezköy OSB'de "TCL" markasıyla üretime başlayan şirket, ilk aşamada yıllık 450 bin telefon üretmeyi planlarken, 2022'de telefon üretme kapasitesini 1 milyona kadar çıkarmayı hedefliyor.