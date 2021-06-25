Bunu yapan çıra gibi yandı! WhatsApp kullanıcılarına peş peşe dava açıyor! Direkt mahkemeye veriyorlar

Milyonlarca Whatsapp kullanıcısı şoke oldu. WhatsApp dünyada en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması konumunda. Yetkililer kullanıcı tecrübesini en iyi ve en tehlikesiz hale getirmek için geliştirmeler yapıyor. 2 milyar kullanıcısı olan bir mesajlaşma sisteminin de zorlukları var. WhatsApp yeni kararlar almak zorunda kaldığını açıkladı. Toplu mesaj özelliğiyle ilgili açıklama yapıldı. WhatsApp kuralları ihlal eden kullanıcıların dava edileceğini duyurdu. Bundan sonra şirket kullanıcılar için yasal işlem başlatabilecek