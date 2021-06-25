Bunu yapan çıra gibi yandı! WhatsApp kullanıcılarına peş peşe dava açıyor! Direkt mahkemeye veriyorlar
WhatsApp, kullanıcılarına teker teker dava açıyor! WhatsApp'ta bunu yapan yandı! Mahkeme yolu gözüktü! 2 milyar kullanıcısı bulunan WhatsApp'a neredeyse her gün yeni bir özellik ilave ediliyor. Mesela son olarak çoklu makine takviyesinin geldiği sarihe çıkmıştı. Ancak WhatsApp bu sefer yeni özelliğiyle değil, aldığı bir kararla gündeme geldi. Yapılan açıklamada otomatik ileti atılması ve değişik kullanıcıların rahatsız edilmesi gibi vaziyetlerin tespit etilmesi gidişatında mesul bireylere karşı legal adımların atılacağının altı çizildi.
Milyonlarca Whatsapp kullanıcısı şoke oldu. WhatsApp dünyada en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması konumunda. Yetkililer kullanıcı tecrübesini en iyi ve en tehlikesiz hale getirmek için geliştirmeler yapıyor. 2 milyar kullanıcısı olan bir mesajlaşma sisteminin de zorlukları var. WhatsApp yeni kararlar almak zorunda kaldığını açıkladı. Toplu mesaj özelliğiyle ilgili açıklama yapıldı. WhatsApp kuralları ihlal eden kullanıcıların dava edileceğini duyurdu. Bundan sonra şirket kullanıcılar için yasal işlem başlatabilecek
Yapılan açıklamada otomatik mesaj atılması ve diğer kullanıcıların rahatsız edilmesi gibi durumların saptanması durumunda sorumlu kişilere karşı yasal adımların atılacağının altı çizildi. Söz konusu özelliğin bir süredir bazı firmalar tarafından aynı anda yüzlerce kişiye ulaşmak için kullanılması pek çok kullanıcının tepkisi ile karşılaşmıştı.
WHATSAPP'TA SAKIN BUNU YAPMAYIN!
Söz konusu özelliğin bir süredir bazı firmalar tarafından aynı anda yüzlerce kişiye ulaşmak için kullanılması pek çok kullanıcının tepkisi ile karşılaşmıştı. Bu şekilde gönderilen mesajların kullanım koşullarına aykırı olduğunun altını çizen WhatsApp, daha önce yayınladığı uyarıyı yeniledi.