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Haberler Teknoloji Cep telefonunuzdan 06, 31, 33’ü tuşladığınızda olacaklara inanmayacaksınız! Gizli kodlar ifşa oldu! Herkes şaşkına döndü!

Cep telefonunuzdan 06, 31, 33’ü tuşladığınızda olacaklara inanmayacaksınız! Gizli kodlar ifşa oldu! Herkes şaşkına döndü!

Akıllı telefonların hayatımızda önemli bir yere sahip olmasıyla beraber akıllı telefonlara dair bilgiler daha fazla ilgileri üzerine çekiyor. Akıllı telefon dünyasında son günlerde en çok merak edilen konuların başında cep telefonundan 33'ü tuşladığında ne olur, konusu olarak ön plana çıkıyor.

takvim.com.tr
03.02.2023 16:58 - Son Güncelleme: 03.02.2023 16:58
Cep telefonunuzdan 06, 31, 33’ü tuşladığınızda olacaklara inanmayacaksınız!

Kişiler bu tuşlamayı yaptıklarında birçok açıdan avantajlı bir hizmet olanağından faydalanma fırsatlarına sahip oluyorlar. Tuşlama işleminin ardından telefonunuz kısa bir süreliğine aramalara ve mesajlara tamamıyla kapanıyor.

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Cep telefonunuzdan 06, 31, 33’ü tuşladığınızda olacaklara inanmayacaksınız!

Böylelikle ne dışarıdan ne de sizden kaynaklı herhangi bir arama gerçekleşmiyor. Cep telefonundan kişiler böylelikle çocukların ellerindeyken telefon 33'ü tuşlayarak herhangi bir arama yapılmasının önüne geçiliyor.

Cep telefonunuzdan 06, 31, 33’ü tuşladığınızda olacaklara inanmayacaksınız!

Teknoloji Uzmanları Açıkladı

Teknoloji uzmanı olan kişiler ve telefon tamirciliği yapan kişiler akıllı telefonlarımıza giden bazı kısayolları biliyorsa, halk hala hangi kodların onu daha kullanışlı hale getirdiğini bilmiyor.

Cep telefonunuzdan 06, 31, 33’ü tuşladığınızda olacaklara inanmayacaksınız!

Aramanın, mesajlaşmanın veya sosyal ağlara danışmanın ötesinde, hayal gücünüzün ötesinde gizli özellikleri etkinleştiren telefon numaraları vardır.

Cep telefonunuzdan 06, 31, 33’ü tuşladığınızda olacaklara inanmayacaksınız!

Telefonunuzun markası ne olursa olsun, size değerli zaman kazandırabilirler. 33 tabletiniz için de çok yardımcı olacaktır. Daha iyi mahremiyetin keyfini çıkarmanıza yardımcı olabilir.

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