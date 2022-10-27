Cep telefonu için 20-30 bin TL ödemeyin! Gümrüğe takılan kaçak iPhone, Samsung telefonlar 1.000 TL’ye satılıyor

Öte yandan gümrüğe takılan her ürün günlük olarak sistem üzerinden güncellenmektedir. Bu sayede ürünlerin satın alınması ve takibi olabildiğince basit olmaktadır. Ürünlerin alımları ise açık arttırma yöntemine göre yapılmaktadır. Açık arttırma yönteminde ise süreler en az 7 gün en çok ise 15 gün kadar sürmektedir.