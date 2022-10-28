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Yüzde 35 zam iddiaları yalanlandı! Kırmızı ette su oyunu!

Kırmızı ete yüzde 35 zam iddialarına tepki gösteren Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Başkanı Nihat Çelik su oyununu da deşifre etti. Çelik, "Bazı mezbahalarda karkas ete yüksek tazyikli su sıkılarak ete su katılıyor. Bu yolla etin ağırlığı artırılıyor, tadı da kaçıyor" dedi.

28.10.2022 08:26 - Son Güncelleme: 28.10.2022 08:27
Yüzde 35 zam iddiaları yalanlandı! Kırmızı ette su oyunu!

"Ette fiyat artışına ihtiyaç yok. Böyle açıklamalar yapanların kimin değirmenine su taşıdığı araştırılmalı. Bütün lobiler birleşmiş; tedarikçi ve satıcılar beraber çalışıp, gıdayı çok yüksek kârlarla satıyorlar" diyen Çelik, yem ile birlikte tüm gıda ürünlerine taban ve tavan fiyat uygulaması istedi.

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Yüzde 35 zam iddiaları yalanlandı! Kırmızı ette su oyunu!

Bazı mezbahalarda karkas ete yüksek tazyikli su sıkılarak ete su katıldığını da iddia eden Çelik, "Bu yolla etin ağırlığı artırılıyor, tadı da kaçıyor. Helale haram katanlara dur denmeli" dedi.

Yüzde 35 zam iddiaları yalanlandı! Kırmızı ette su oyunu!

HER FİRMADA FARKLI FİYAT

Hürriyet'te yer alan habere göre, Başkan Çelik, bir grup gazeteciyle yaptığı sohbet toplantısında temel gıda ürünlerinde fahiş kâr hırsının durdurulması için taban ve tavan fiyat belirlenmesi gerektiğini söyledi.

Yüzde 35 zam iddiaları yalanlandı! Kırmızı ette su oyunu!

Çelik, "Market reyonlarındaki etiketler her gün güncelleniyor. Bütün lobiler birleşmiş. Tedarikçi ve satıcılar, beraber çalışıyor. Devletimiz bu fırsatçılara imkân tanımamalı. Çok sayıda firma süt üretiyor, hepsinin içindeki inek sütü ama biri 14 liraya, diğeri 22 liraya öteki 26 liraya satıyor. Buna müdahale edilmeli.

Yüzde 35 zam iddiaları yalanlandı! Kırmızı ette su oyunu!

Örneğin bir kilo tereyağı ortalama 100 liraya satılırken, süzme peynirin nasıl olup da 95 liraya satılabildiğini biri açıklamalı. Gıda komitesi bilimsel olarak üretim maliyetlerini ortaya koyup, market rafındaki satış fiyatıyla karşılaştırılmalı.

Yüzde 35 zam iddiaları yalanlandı! Kırmızı ette su oyunu!

Temel gıda ürünlerinde üreticinin de tüketicinin de kaderi serbest piyasanın eline bırakılmamalı. Hem yemde hem de temel gıda ürünlerinde taban ve tavan fiyatlar belirlenmeli.

Yüzde 35 zam iddiaları yalanlandı! Kırmızı ette su oyunu!

Ürünün üreticinin elinden çıkan maliyeti ve rafa gidene kadarki maliyetin bir tablosu çıkarılmalı. Tabloya göre kâr payı incelenmeli. Örneğin, yüzde 50 kâr payı yerine yüzde 250 yazan markete cezai işlem yapılmalı" diye konuştu.

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