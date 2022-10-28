Yüzde 35 zam iddiaları yalanlandı! Kırmızı ette su oyunu!
Kırmızı ete yüzde 35 zam iddialarına tepki gösteren Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Başkanı Nihat Çelik su oyununu da deşifre etti. Çelik, "Bazı mezbahalarda karkas ete yüksek tazyikli su sıkılarak ete su katılıyor. Bu yolla etin ağırlığı artırılıyor, tadı da kaçıyor" dedi.
28.10.2022 08:26 - Son Güncelleme: 28.10.2022 08:27
"Ette fiyat artışına ihtiyaç yok. Böyle açıklamalar yapanların kimin değirmenine su taşıdığı araştırılmalı. Bütün lobiler birleşmiş; tedarikçi ve satıcılar beraber çalışıp, gıdayı çok yüksek kârlarla satıyorlar" diyen Çelik, yem ile birlikte tüm gıda ürünlerine taban ve tavan fiyat uygulaması istedi.
Çelik, "Market reyonlarındaki etiketler her gün güncelleniyor. Bütün lobiler birleşmiş. Tedarikçi ve satıcılar, beraber çalışıyor. Devletimiz bu fırsatçılara imkân tanımamalı. Çok sayıda firma süt üretiyor, hepsinin içindeki inek sütü ama biri 14 liraya, diğeri 22 liraya öteki 26 liraya satıyor. Buna müdahale edilmeli.