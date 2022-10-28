Milyonlara memur zammı! Yaşlılık aylığı, evde bakım parası, çocuk yardımı... Hepsi artıyor! İşte zamlı sosyal yardımlar

YAŞLIYA HER AY MAAŞ

Sosyal güvencesi olmayan 65 yaş üstü vatandaşlara maaş bağlanıyor. Halen bin 536 lira olan bu aylık bin 799 liraya çıkacak. Bu destekten yararlanmak için belirlenen gelir sınırı da yeni asgari ücretle yükselecek. 65 yaş aylığı için kişinin kendisinin ve eşinin gelirine bakılıyor. Halen kişi başına düşen gelir bin 833 liranın altındaysa başvurulabiliyor.