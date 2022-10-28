Milyonlara memur zammı! Yaşlılık aylığı, evde bakım parası, çocuk yardımı... Hepsi artıyor! İşte zamlı sosyal yardımlar
Son dakika ekonomi haberleri | Sosyal destek ödemelerinde de ocak ayında büyük artış yaşanacak. Artışla ilgili ilk detaylar da netleşmeye başladı. Yaşlılara 1799, evde yakınına bakana ise 3 bin 907 lira aylık ödeme göründü. Artışlar bunlarla da sınırlı kalmayacak! Engelliler, hastalar ve çocuklar için yapılacak ödemeler de yükselecek. İşte detaylar...
Devlet, ihtiyacı olan vatandaşlara yaklaşık 50 ayrı sosyal yardım programıyla destek sağlıyor. Sosyal desteklerde geçtiğimiz günlerde yeni bir perde açıldı. Bazı desteklerde tutarlar güncellendi, kapsam genişledi. Aile ve doğalgaz destekleri artırılırken, çocuklar için yeni bir program devreye alındı.
YAŞLIYA HER AY MAAŞ
Sosyal güvencesi olmayan 65 yaş üstü vatandaşlara maaş bağlanıyor. Halen bin 536 lira olan bu aylık bin 799 liraya çıkacak. Bu destekten yararlanmak için belirlenen gelir sınırı da yeni asgari ücretle yükselecek. 65 yaş aylığı için kişinin kendisinin ve eşinin gelirine bakılıyor. Halen kişi başına düşen gelir bin 833 liranın altındaysa başvurulabiliyor.
EVDE YAKININA BAKANA YARDIM
Bakıma muhtaç olan yaşlı ve engelli yakınlarına bakanlara da her ay ödeme yapılıyor. Halen 3 bin 336 lira tutarında olan evde bakım desteği, tahmin gerçekleşirse 3 bin 907 liraya çıkacak. Bu destekten yararlanmak da asgari ücretteki artışla kolaylaşacak. Hane içinde kişi başı gelirin halen 3 bin 666liradan az olması gerekiyor. Bu tutar artacak.