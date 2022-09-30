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Haberler Teknoloji Bunu yapan bin pişman olur! Whatsapp kullanıcıları dikkat! Bu yöntemle binlerce liranızı çaldırabilirsiniz

Bunu yapan bin pişman olur! Whatsapp kullanıcıları dikkat! Bu yöntemle binlerce liranızı çaldırabilirsiniz

WhatsApp kullanıcıları bu haberimizi okumalısınız! Çünkü bu sayede binlerce liranızın çalınmasını önlemeniz mümkün! Edinilen verilere göre son günlerde WhatsApp üzerinden dolandırıcılık olaylarına rastlandı. Bundan ötürü WhatsApp mesajlarına dikkat edilmesinin şart olduğu belirtildi.

takvim.com.tr
30.09.2022 10:32 - Son Güncelleme: 30.09.2022 10:32
Bunu yapan bin pişman olur! Whatsapp kullanıcıları dikkat! Bu yöntemle binlerce liranızı çaldırabilirsiniz

Teknolojinin süratli bir şekilde ilerlemesi ile birlikte hırsızlık yapma yöntemleri de değişmiş halde nokta teknolojinin bu kadar ilerleme göstermiş olması insanların tehlike altında olmasına yol açıyor. Artık süratli şekilde oluşturulan soygunlar elimizdeki telefonlar yardımıyla yapılır WhatsApp üzerinden dolandırılmamak amacıyla ilgi edilmesi gereken birtakım detaylar bulunuyor.

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Bunu yapan bin pişman olur! Whatsapp kullanıcıları dikkat! Bu yöntemle binlerce liranızı çaldırabilirsiniz

WhatsApp Üzerinden Büyük Vurgun!

WhatsApp üzerinden oluşturulan dolandırıcılık sizin yakınlarınız ile yaptığınız son konuşmalar taklit edilerek yapılıyor.

Bunu yapan bin pişman olur! Whatsapp kullanıcıları dikkat! Bu yöntemle binlerce liranızı çaldırabilirsiniz

Arkadaşlarınıza ve başka yakınlarınıza sizin adınıza WhatsApp üzerinden mesaj yollanıyor. Sıradan bir konuşma haline getirilen hal yardımıyla bilgisayar korsanları sizi ve yakınlarınızı kısa vakit içinde dolandırabiliyor.

Bunu yapan bin pişman olur! Whatsapp kullanıcıları dikkat! Bu yöntemle binlerce liranızı çaldırabilirsiniz

Gönderilmiş olan linklere yakınlarınız tıkladığında telefonu kullanarak bilgilerini sızılıyor. Dolandırıcıların Daha yaratıcı yöntemler kullanılarak yapmış oldukları bu hırsızlık ardından vatandaşlar binlerce lirasını çaldırıyor.

Bunu yapan bin pişman olur! Whatsapp kullanıcıları dikkat! Bu yöntemle binlerce liranızı çaldırabilirsiniz

Bunlara Tıklayan Patlar!

Kısaltma servislerini kullanıp oluşturulmuş linklere tıklamayın. Genellikle WhatsApp üzerinden gönderilmiş olan linkler hacker saldırıları ardından yüklü miktarda paranızdan olmanıza sebep oluyor.

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