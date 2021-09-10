Bu uygulamayı telefonunuza indirirken dikkat edin hapsi boylarsınız! Whatsapp’a çok benziyor, ama tehlikeli! Milyonların başına bela oldu!

Başınıza bela oluyor. İndiren hapsi boylayabiliyor. Milyonlarca cep telefonu kullanıcısı telefonlarına çok çeşitli uygulamalar indiriyor. Bu anlamda uygulama indirirken dikkat etmek gerekiyor. Whatsapp, popülaritesinin beraberinde çoğu tehlikeyi de beraberinde getiriyor. Uygulamanın bu kadar süregelen kullanılıyor olması, dolandırıcıların da ilgisini çektiği amacıyla çoğu kopya sürüm ile kullanıcıları kandırarak yasa dışı işler yapmalarına yol açılıyor. Son olarak meydana çıkan Whatsapp'ın değişik bir sürümü FMWhatsapp'ın kötü hedefli kod dağıtan dolandırıcı bulunduğu meydana çıktı.