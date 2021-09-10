Bu uygulamayı telefonunuza indirirken dikkat edin hapsi boylarsınız! Whatsapp'a çok benziyor, ama tehlikeli! Milyonların başına bela oldu!
Dünyanın en çok sarfedilen mesajlaşma programı olan Whatsapp'ın bu kadar tanınmış olması yanında tehlikeleri de getiriyor. Uygulamayı kopyalayan dolandırıcılar Whatsapp'a çok benzer uygulamalar üreterek kullananlara fark ettirmeden yasa dışı faaliyetlere imza attırıyor.
Başınıza bela oluyor. İndiren hapsi boylayabiliyor. Milyonlarca cep telefonu kullanıcısı telefonlarına çok çeşitli uygulamalar indiriyor. Bu anlamda uygulama indirirken dikkat etmek gerekiyor. Whatsapp, popülaritesinin beraberinde çoğu tehlikeyi de beraberinde getiriyor. Uygulamanın bu kadar süregelen kullanılıyor olması, dolandırıcıların da ilgisini çektiği amacıyla çoğu kopya sürüm ile kullanıcıları kandırarak yasa dışı işler yapmalarına yol açılıyor. Son olarak meydana çıkan Whatsapp'ın değişik bir sürümü FMWhatsapp'ın kötü hedefli kod dağıtan dolandırıcı bulunduğu meydana çıktı.
FARKLI ÖZELLİKLER SUNARAK İLGİ ÇEKİYOR
Bu değişik sürümlerin, kullanıcıların dikkatini çekmek adına Whatsapp'ın sunmadığı özellikleri programlarına eklediği ve bu şekilde yaygınlığını artırmayı amaçladığı ifade ediliyor.
Mesela Whatsapp'ta gizleme mavi tik özelliğini kapatan bir kişi, başkasının mavi tiklerini de göremiyor. Fakat bu kopya programlar buna izin veriyor.
Öte yandan online oluşunuzu kapatamadığınız Whatsapp da kopya programlar buna da izin veriyor. Tema ve dizayn bölümünde da değişiklikler yayınlayan bu programlar, kullanıcıya avantajlı özellikler sunduğunu düşündürürken gerçekten çoğu tehlikeyi yanında getiriyor.
HABERLERİ OLMADAN ABONELİK YAPILIYOR
FMWhatsapp modunu indirenler yalnızca değişik ve özellikli bir sürüm indirdiğini düşünse de çok büyük sorunlara sebep olacak bir duruma adım atmış oluyorlar. Sürümde Triada Truva Atı bir arabulucu vazifiyeti görüyor. İlk olarak kullanıcının aygıtında bilgiler program doğrultusundan toplanıyor.