Bugünkü
Takvim

Bor titanyum ve karbonla namluyu kapladılar! Kullanım ömrü 10 kat arttı

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) yerleşkesindeki Kapadokya Teknopark'ta, silahların namlu ömrünü uzatmak amacıyla geliştirilen özel karışımın prototiplerdeki ön testinde başarı sağlandı. 5-8 mikron kalınlığındaki kaplamayla namluların kullanım ömrü 10 kat daha arttı. Bilim insanları, ürettikleri yeni malzeme ile kapladıkları personel silahlarını 1050 derecedeki ısıda fırınlayarak, silahların namlu ömrünü artırdı.

05.03.2021 11:58 - Son Güncelleme: 05.03.2021 11:58
Bor titanyum ve karbonla namluyu kapladılar! Kullanım ömrü 10 kat arttı

Teknopark'ta iki yıldır titanyum, bor ve karbon bileşiminden oluşan karışımla silah namlularına yönelik çalışma yürüten NEVÜ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü öğretim üyeleri Prof. Dr. Bülent Kurt ve Doç. Dr. Cemal Çarboğa, özel bir malzeme elde etti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Bor titanyum ve karbonla namluyu kapladılar! Kullanım ömrü 10 kat arttı

Bilim insanları, ürettikleri yeni malzeme ile kapladıkları personel silahlarını 1050 derecedeki ısıda fırınlayarak, silahların namlu ömrünü artırıyor.

Bor titanyum ve karbonla namluyu kapladılar! Kullanım ömrü 10 kat arttı

Prof. Dr. Bülent Kurt, AA muhabirine, KOSGEB'in inovasyon ve AR-GE desteği ile yürüttükleri çalışmada test aşamalarının başarılı sonuçlar verdiğini belirtti.

Bor titanyum ve karbonla namluyu kapladılar! Kullanım ömrü 10 kat arttı

Uzun emekler neticesinde ortaya çıkan başarının kendilerini olduğu kadar konunun takipçilerini de heyecanlandırdığını aktaran Kurt, çeşitli silah namluları ve aşınmaya maruz kalan silah mekanizmalarının prototiplerini ürettiklerini ifade etti.

Bor titanyum ve karbonla namluyu kapladılar! Kullanım ömrü 10 kat arttı

Kurt, savunma sanayisine önemli ölçüde katkı sunacak çalışmada elde edilen veriler göz önüne alındığında ilerleyen süreçte tank ve obüs namlularına da bu karışımın uygulanmasına yönelik adımlar atılacağını vurguladı.

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ