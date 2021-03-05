Bor titanyum ve karbonla namluyu kapladılar! Kullanım ömrü 10 kat arttı

Teknopark'ta iki yıldır titanyum, bor ve karbon bileşiminden oluşan karışımla silah namlularına yönelik çalışma yürüten NEVÜ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü öğretim üyeleri Prof. Dr. Bülent Kurt ve Doç. Dr. Cemal Çarboğa, özel bir malzeme elde etti.