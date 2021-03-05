Bor titanyum ve karbonla namluyu kapladılar! Kullanım ömrü 10 kat arttı
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) yerleşkesindeki Kapadokya Teknopark'ta, silahların namlu ömrünü uzatmak amacıyla geliştirilen özel karışımın prototiplerdeki ön testinde başarı sağlandı. 5-8 mikron kalınlığındaki kaplamayla namluların kullanım ömrü 10 kat daha arttı. Bilim insanları, ürettikleri yeni malzeme ile kapladıkları personel silahlarını 1050 derecedeki ısıda fırınlayarak, silahların namlu ömrünü artırdı.
05.03.2021 11:58
- Son Güncelleme: 05.03.2021 11:58