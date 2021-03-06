Sosyal medya devi Facebook’a “sistematik ırkçılık” soruşturması! İşe alma ve primlerde tepki çeken ayrımcılık
Son zamanlarda izinsiz veri satışı skandallarıyla tepki toplayan Facebook'un şimdi de ırkçılık soruşturması ile başı dertte. Çalışanlarının sadece yüzde 3.9'u siyahi olan sosyal medya devi Facebook, işe alma ve primlerde ırkçı önyargıyla hareket etmekle suçlanıyor. Şirket politikalarının yaygın ayrımcılığa neden olduğu iddia ediliyor. Geçen Aralık ayında, Adalet Bakanlığı Facebook'u ABD'li işçilere genel anlamda ayrımcılık yapmakla suçlayarak, H-1B vizesi sahipleri gibi geçici işçileri işe almayı tercih ettiğini söylemişti.
06.03.2021 11:39
- Son Güncelleme: 06.03.2021 11:39
Sosyal medya devi Facebook'un işe alma ve primlerde ırkçı önyargıyla yaklaştığı ileri sürüldü. Şirket politikalarının sistematik yaygın ayrımcılığa neden olduğundan şüpheleniliyor.
İş başvurusunda bulunan üç avukat ve şirketin kendilerine karşı ayrımcılık yaptığını iddia eden bir yönetici Reuters haber ajansı ile iletişime geçti.
Facebook operasyon programı yöneticisi Oscar Veneszee ve diğer iki çalışan Facebook'u, öznel değerlendirmelerle ve ırkçı klişeleri teşvik ederek siyah adaylara ve çalışanlara karşı ayrımcılık yaptığını iddia ettiler.
Anlaşmazlıkları arabuluculuk yoluyla çözmek üzere kurulan Eşit İstihdam Fırsatı Komisyonu (EEOC), Facebook aleyhine şimdilik herhangi bir iddiada bulunmadı.
Aylarca ve daha uzun sürebilecek olan soruşturma, yanlış davranış tespitiyle de sonuçlanmayabileceği bildirildi.