Sosyal medya devi Facebook’a “sistematik ırkçılık” soruşturması! İşe alma ve primlerde tepki çeken ayrımcılık

Son zamanlarda izinsiz veri satışı skandallarıyla tepki toplayan Facebook'un şimdi de ırkçılık soruşturması ile başı dertte. Çalışanlarının sadece yüzde 3.9'u siyahi olan sosyal medya devi Facebook, işe alma ve primlerde ırkçı önyargıyla hareket etmekle suçlanıyor. Şirket politikalarının yaygın ayrımcılığa neden olduğu iddia ediliyor. Geçen Aralık ayında, Adalet Bakanlığı Facebook'u ABD'li işçilere genel anlamda ayrımcılık yapmakla suçlayarak, H-1B vizesi sahipleri gibi geçici işçileri işe almayı tercih ettiğini söylemişti.

06.03.2021 11:39 - Son Güncelleme: 06.03.2021 11:39 BU GALERİYİ PAYLAŞ





