Bluesky nedir, özellikleri neler? Bluesky’a nasıl üye olunur, ücretli mi?

Elon Musk'ın Twitter'ı (şu anki adıyla X) satın almasının ardından platformda gerçekleşen değişiklikler, kullanıcıları alternatif sosyal medya uygulamalarına yönlendirdi. Bu alternatifler arasında son zamanlarda en çok dikkat çekenlerden biri de Bluesky oldu. Peki Bluesky nedir, nasıl üye olunur? Bluesky ücretli mi? İşte merak edilenler…

BLUESKY NEDİR? 🔹Bluesky, Twitter'ın eski CEO'su Jack Dorsey'in desteğiyle geliştirilen, merkeziyetsiz yapısı ve kullanıcı verileri üzerindeki kontrol imkanıyla öne çıkan bir sosyal medya platformudur. Hedefi, kullanıcılara verileri üzerinde daha fazla yetki tanımak ve algoritmaların şeffaflığını artırıyor. 🔹Twitter'a benzer şekilde, Bluesky da kullanıcıların kısa metin paylaşımları yapmasına olanak tanır. Ancak platformun en büyük farkı, AT Protocol adı verilen açık kaynaklı bir protokol kullanmasıdır. Bu özellik, farklı uygulamaların bu protokol aracılığıyla birbirine bağlanmasına ve kullanıcıların bir platformdan diğerine özgürce geçiş yapabilmesine imkan tanır.

BLUESKY'IN ÖZELLİKLERİ 🔹Merkeziyetsizlik: Bluesky, kullanıcı verilerinin tek bir şirketin kontrolünde olmadığı merkeziyetsiz bir yapı sunuyor. Bu sayede, kullanıcılar verileri üzerinde daha fazla kontrol sahibi olabiliyor. 🔹Kronolojik Akış: Platform, algoritmalarla karışmayan, saf zaman akışını tercih ediyor. Kullanıcılar, içerikleri tamamen sıralı bir şekilde görme imkanı buluyor.

🔹Kullanıcı Kontrolü: Bluesky, kullanıcılara kendi algoritmalarını veya filtre sistemlerini seçme özgürlüğü tanıyor. Bu sayede, her kullanıcı deneyimini kendine göre özelleştirebiliyor. 🔹Daha Temiz Arayüz: Reklamlar ve karmaşık öneri sistemlerinden uzak, sade ve kullanıcı dostu bir arayüz sunuluyor. Bluesky, kullanıcıların daha temiz bir sosyal medya deneyimi yaşamasını sağlıyor.