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Bluesky nedir, özellikleri neler? Bluesky’a nasıl üye olunur, ücretli mi?

Sosyal medya kullanıcılarının taleplerine karşılık vermek amacıyla yeni bir alternatif olarak Bluesky ortaya çıktı. X kullanıcıları ve bazı ünlüler, Bluesky'a geçmeyi önermeye başlamasının ardından "Bluesky nedir, nasıl üye olunur? Bluesky ücretli mi?" soruları gündeme geliyor. Peki Bluesky hangi ülkenin? İşte konuya dair bilgiler.

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Giriş Tarihi :06 Nisan 2025 , 11:25 Güncelleme Tarihi :06 Nisan 2025 , 11:25
Bluesky nedir, özellikleri neler? Bluesky’a nasıl üye olunur, ücretli mi?

Elon Musk'ın Twitter'ı (şu anki adıyla X) satın almasının ardından platformda gerçekleşen değişiklikler, kullanıcıları alternatif sosyal medya uygulamalarına yönlendirdi. Bu alternatifler arasında son zamanlarda en çok dikkat çekenlerden biri de Bluesky oldu. Peki Bluesky nedir, nasıl üye olunur? Bluesky ücretli mi? İşte merak edilenler…

Bluesky nedir, özellikleri neler? Bluesky’a nasıl üye olunur, ücretli mi?

BLUESKY NEDİR?

🔹Bluesky, Twitter'ın eski CEO'su Jack Dorsey'in desteğiyle geliştirilen, merkeziyetsiz yapısı ve kullanıcı verileri üzerindeki kontrol imkanıyla öne çıkan bir sosyal medya platformudur. Hedefi, kullanıcılara verileri üzerinde daha fazla yetki tanımak ve algoritmaların şeffaflığını artırıyor.

🔹Twitter'a benzer şekilde, Bluesky da kullanıcıların kısa metin paylaşımları yapmasına olanak tanır. Ancak platformun en büyük farkı, AT Protocol adı verilen açık kaynaklı bir protokol kullanmasıdır. Bu özellik, farklı uygulamaların bu protokol aracılığıyla birbirine bağlanmasına ve kullanıcıların bir platformdan diğerine özgürce geçiş yapabilmesine imkan tanır.

Bluesky nedir, özellikleri neler? Bluesky’a nasıl üye olunur, ücretli mi?

BLUESKY'IN ÖZELLİKLERİ

🔹Merkeziyetsizlik: Bluesky, kullanıcı verilerinin tek bir şirketin kontrolünde olmadığı merkeziyetsiz bir yapı sunuyor. Bu sayede, kullanıcılar verileri üzerinde daha fazla kontrol sahibi olabiliyor.

🔹Kronolojik Akış: Platform, algoritmalarla karışmayan, saf zaman akışını tercih ediyor. Kullanıcılar, içerikleri tamamen sıralı bir şekilde görme imkanı buluyor.

Bluesky nedir, özellikleri neler? Bluesky’a nasıl üye olunur, ücretli mi?

🔹Kullanıcı Kontrolü: Bluesky, kullanıcılara kendi algoritmalarını veya filtre sistemlerini seçme özgürlüğü tanıyor. Bu sayede, her kullanıcı deneyimini kendine göre özelleştirebiliyor.

🔹Daha Temiz Arayüz: Reklamlar ve karmaşık öneri sistemlerinden uzak, sade ve kullanıcı dostu bir arayüz sunuluyor. Bluesky, kullanıcıların daha temiz bir sosyal medya deneyimi yaşamasını sağlıyor.

Bluesky nedir, özellikleri neler? Bluesky’a nasıl üye olunur, ücretli mi?

BLUESKY'A NASIL ÜYE OLUNUR?

Bluesky, başlangıçta yalnızca davetiye sistemiyle sınırlıydı, ancak artık herkesin üye olabileceği bir platform haline geldi. Üye olmak için şu adımları takip edebilirsiniz:

🔹Web Sitesini Ziyaret Edin: https://bsky.app adresine gidin.

🔹Üye Olun: "Join" veya "Sign up" butonlarına tıklayın.

🔹Bilgilerinizi Girin: E-posta adresinizi, kullanıcı adınızı ve şifrenizi belirleyerek kayıt işlemini tamamlayın.

Bluesky nedir, özellikleri neler? Bluesky’a nasıl üye olunur, ücretli mi?

BLUESKY ÜCRETLİ Mİ?

🔹Bluesky, açık kaynak altyapısı sayesinde şu anda kullanıcılarından herhangi bir ücret almıyor.

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)