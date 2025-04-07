Tek adımda milyoner oldu! Yapay zekayla ayda 3 milyon TL nasıl kazandı?

Tek bir satır bile kod yazmadan, sadece yapay zekaya anlattığı fikirle ayda milyonlar kazanan Pieter Levels, teknoloji dünyasında ezberleri bozdu. Hollandalı girişimci Levels, yıllardır sürdürdüğü dijital göçebe yaşamıyla zaten dikkat çekiyordu. Ancak şimdi, yapay zeka destekli son projesiyle tüm sınırları aştı.

🌍 GÖÇEBE HAYATTAN MİLYONERLİĞE Pieter Levels, girişimcilik yolculuğuna başlamadan önce işletme eğitimi aldı ve ardından girişimcilik yüksek lisansı yaptı. Ancak hayatını dört duvar arasında geçirmek istemeyen Levels, radikal bir karar vererek 2013 yılında Hollanda'yı terk etti.

Yanına yalnızca dizüstü bilgisayarını ve sırt çantasını alan Levels, Asya'ya uçtu ve 40'tan fazla ülke, 150'den fazla şehir gezerek dijital göçebe bir yaşam sürmeye başladı. Bu deneyim, ona sadece dünya çapında bir perspektif kazandırmakla kalmadı, aynı zamanda "Nomad List" gibi milyonlarca kullanıcıya ilham veren projelerin de temelini attı.

⚙️ TEK KOD YAZMADAN MİLYONLAR Levels, bugün yalnızca bir fikirle milyonlar kazanan biri haline gelmiş durumda. En dikkat çekici yanı ise, projelerini hayata geçirirken tek satır kod bile yazmıyor oluşu! 2025 yılına geldiğimizde, Levels yine ezber bozan bir başarıya imza attı: Tarayıcı tabanlı bir uçuş simülatörü olan fly.pieter.com ile ayda yaklaşık 3 milyon TL (yaklaşık 87 bin dolar) gelir elde etmeye başladı. Bu başarıyı sadece 17 gün gibi kısa bir sürede yakaladı. Projesini yapay zekâya anlatarak şekillendiren Levels, Three.js ve Cursor gibi yapay zekâ destekli araçları kullanarak oyunu geliştirdi. Kullanıcılar, yükleme ekranları olmadan F-16 savaş uçağı, Cessna 172 gibi araçları kullanarak anında uçuş deneyimi yaşayabiliyorlar. Levels'ın hedefi ise kısa sürede bu rakamı 100 bin dolar seviyelerine çıkarmak.

🎮 ONLİNE OYUNLA GELEN SERVET Levels'ın başarısı yalnızca fly.pieter.com ile sınırlı değil. 2022'de piyasaya sürdüğü AvatarAI, birkaç ay içinde yüksek gelir sağlayan bir platform haline gelmişti. Ardından InteriorAI ve PhotoAI gibi yapay zekâ destekli projelerle de gelirlerini artırmayı başardı. 2023'te PhotoAI, yeni versiyonuyla pazardaki yerini sağlamlaştırdı. Yapay zekâyı adeta bir iş ortağı gibi kullanarak geliştirdiği tüm bu projelerde temel yöntem aynı: Fikri yapay zekâya anlatmak ve gerisini ona bırakmak!