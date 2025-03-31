WhatsApp Kullanıcılarına Müjde: İşte Bilmediğiniz 18 Gizli Özellik!

WhatsApp'ı her gün kullanıyorsunuz ama bu 18 gizli özelliği muhtemelen bilmiyorsunuz! Sohbet kilitlemeden avatar oluşturmaya, mesaj düzenlemeden kayıtsız mesaj göndermeye kadar pek çok pratik özellik, aslında cebinizde.
Özel sohbetlerinizi ekstra güvenlik katmanıyla koruyun. Şifre, parmak izi veya Face ID ile kilitleyerek başkalarının erişmesini engelleyebilirsiniz.
Aynı cihazda iki farklı WhatsApp hesabı kullanarak iş ve özel hayatınızı ayırın. Artık iki telefon taşımanıza gerek yok!
Yanlış yazılan ya da düzenlenmesi gereken mesajları silmeden kolayca değiştirin.
Yanlışlıkla mesajı sadece kendiniz için mi sildiniz? Endişe etmeyin, geri alabilir ve herkesten silme seçeneğini tekrar kullanabilirsiniz.
Ayarlar > Sohbetler > Sohbet Yedeği menüsünden yedekleme yaparak tüm mesajlarınızı güvence altına alın.
Bazı karakterleri yazdığınızda otomatik olarak animasyonlu emojilere dönüşmesini sağlayan bu özellik, sohbetlerinize renk katıyor.
Avatarınızı kişiselleştirin! Saç stili, kıyafet ve aksesuarlarla size özel bir karakter yaratın. Sticker veya profil fotoğrafı olarak kullanabilirsiniz.
Rehbere kaydetmeden doğrudan numara yazarak mesaj gönderin. Özellikle tek seferlik iletişimler için çok pratik.
Arkadaşlar, aile, iş gibi kategorilere ayırarak sohbetlerinizi daha düzenli bir şekilde yönetebilirsiniz.
"Yanlışlıkla sildim!" derdi bitti. Sadece kendiniz için sildiğiniz bir mesajı geri getirip, tekrar "herkes için sil" yapabilirsiniz.
WhatsApp'taki veri kullanımını kontrol altına almak için otomatik indirme ayarlarını özelleştirebilirsiniz. Wi-Fi ve mobil veri için ayrı ayrı ayarlar yapın.
Gözlerinizi yormamak ve pil tasarrufu sağlamak için WhatsApp'ta karanlık modu aktif hale getirin.
Grup sohbetleri veya bireysel konuşmalar için 8 saatten sınırsız sessize alma seçeneğiyle bildirimleri kontrol altına alın.
Sohbet geçmişinde anahtar kelimeyle arama yaparak, geçmiş mesajlara saniyeler içinde ulaşabilirsiniz.
Depolama alanınızı yönetmek için WhatsApp'taki "Depolama ve Veriler" bölümünden gereksiz dosyaları temizleyin.
Her sohbete özel farklı duvar kağıdı belirleyerek kişiselleştirilmiş bir sohbet deneyimi yaşayın.
Canlı konum paylaşımı özelliğiyle sevdiklerinizle bulunduğunuz yeri anlık olarak paylaşabilirsiniz.
İhtiyacınız olan sohbetleri e-posta yoluyla dışa aktarabilir veya PDF formatında arşivleyebilirsiniz.