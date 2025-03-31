WhatsApp Kullanıcılarına Müjde: İşte Bilmediğiniz 18 Gizli Özellik!

WhatsApp'ı her gün kullanıyorsunuz ama bu 18 gizli özelliği muhtemelen bilmiyorsunuz! Sohbet kilitlemeden avatar oluşturmaya, mesaj düzenlemeden kayıtsız mesaj göndermeye kadar pek çok pratik özellik, aslında cebinizde.

📌 1. Belirli Sohbetleri Kilitleyin Özel sohbetlerinizi ekstra güvenlik katmanıyla koruyun. Şifre, parmak izi veya Face ID ile kilitleyerek başkalarının erişmesini engelleyebilirsiniz. 📱 2. Çift WhatsApp Hesabı Kullanımı Aynı cihazda iki farklı WhatsApp hesabı kullanarak iş ve özel hayatınızı ayırın. Artık iki telefon taşımanıza gerek yok!

✏️ 3. Mesajları Düzenleyin Yanlış yazılan ya da düzenlenmesi gereken mesajları silmeden kolayca değiştirin. 🔄 4. "Sadece Benim İçin Sil" İşlemini Geri Alın Yanlışlıkla mesajı sadece kendiniz için mi sildiniz? Endişe etmeyin, geri alabilir ve herkesten silme seçeneğini tekrar kullanabilirsiniz.

☁️ 5. Sohbet Geçmişinizi Yedekleyin Ayarlar > Sohbetler > Sohbet Yedeği menüsünden yedekleme yaparak tüm mesajlarınızı güvence altına alın. 🎉 6. Sohbetleri Emojilerle Renklendirin Bazı karakterleri yazdığınızda otomatik olarak animasyonlu emojilere dönüşmesini sağlayan bu özellik, sohbetlerinize renk katıyor.