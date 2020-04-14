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Bilim insanları bile şaşırdı! Tam tersini bekleniyordu ama...

Corona virüs nedeniyle dünyanın yarısından fazlası evlerine kapandı. Dünyayı tehdit eden korona virüs nedeniyle Güney Kutbu'nda bulunan ozon tabakasının üzerindeki çatlakların büyük oranda kapandığı ortaya çıkmıştı. Ancak bilim insanlarını şaşırtan bir gelişme yaşandı. O gelişme Kuzey Kutbu'ndan geldi...

14.04.2020 10:12 - Son Güncelleme: 14.04.2020 10:12
Bilim insanları bile şaşırdı! Tam tersini bekleniyordu ama...

Bu görüntü Avrupa Uzay Ajansı tarafından çekildi. Koronavirüs salgınıyla birlikte sürpriz şekilde Kuzey Kutbu uydudan bu şekilde görüntülenirken, ilk kez bilim insanları böyle bir manzarayla karşılaşıyor.

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Bilim insanları bile şaşırdı! Tam tersini bekleniyordu ama...

Daha önce Güney Kutbu'nda bulunan ozon tabakasının üzerindeki çatlakların koronavirüs nedeniyle büyük oranda kapandığı ortaya çıkmıştı. Ancak Kuzey Kutbu'ndaki bu görüntüne bilim insanları anlam veremedi. Güney Kutbu'nun aksine bu noktada ilk kez böyle bir şey görülüyor.

Bilim insanları bile şaşırdı! Tam tersini bekleniyordu ama...

Bilim insanlarının şaşırdığı taraf ise Kuzey Kutbu üzerinde bu büyüklükte bir deliğin daha önce hiç oluşmamış olması. Peki Kuzey Kutbu'nda neler oluyor? Ozon tabakası neden bu denli hızlıca büyüdü?

Bilim insanları bile şaşırdı! Tam tersini bekleniyordu ama...

Ozon deliğinin bu kadar büyük olmasının başlıca sebebi olarak kutup bölgesindeki normalden daha düşük sıcaklıklar gösteriliyor. Bilim insanlarına göre kuvvetli rüzgarlar Kuzey Kutbu'nda oluşan 'kutup girdabı' içinde soğuk havayı hapsederek sıcaklıkların düşmesine yol açtı. Bu gelişme de ozon tabakasının incelmesine sebep oldu ve bir süre sonra ozon tabakasında deliğe yol açtı.

Bilim insanları bile şaşırdı! Tam tersini bekleniyordu ama...

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