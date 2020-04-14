Bilim insanları bile şaşırdı! Tam tersini bekleniyordu ama...
Corona virüs nedeniyle dünyanın yarısından fazlası evlerine kapandı. Dünyayı tehdit eden korona virüs nedeniyle Güney Kutbu'nda bulunan ozon tabakasının üzerindeki çatlakların büyük oranda kapandığı ortaya çıkmıştı. Ancak bilim insanlarını şaşırtan bir gelişme yaşandı. O gelişme Kuzey Kutbu'ndan geldi...
14.04.2020 10:12
- Son Güncelleme: 14.04.2020 10:12
Ozon deliğinin bu kadar büyük olmasının başlıca sebebi olarak kutup bölgesindeki normalden daha düşük sıcaklıklar gösteriliyor. Bilim insanlarına göre kuvvetli rüzgarlar Kuzey Kutbu'nda oluşan 'kutup girdabı' içinde soğuk havayı hapsederek sıcaklıkların düşmesine yol açtı. Bu gelişme de ozon tabakasının incelmesine sebep oldu ve bir süre sonra ozon tabakasında deliğe yol açtı.
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