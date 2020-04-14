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NASA'dan açıklama geldi! 15 Nisan'da Dünya'ya meteor mu çarpacak? İşte detaylar...

Corona virüs, Çernobil yangını, depremler, savaşlar derken daha fazla felaketi kaldıramayacak olan dünyaya bir kara haber daha gelmiş ve meteor çarpacağı iddia edilmişti. Son olarak 1 Nisan tarihinde Nijerya'ya göktaşı düştüğü iddiaları sonrası hedefte yer alan NASA, 'Dünya'ya 15 Nisan'da meteor düşecek', 'Dünyaya 2 göktaşı düşecek' iddiaları sonrası açıklama yaptı. İşte NASA'nın açıklaması.

14.04.2020 15:02 - Son Güncelleme: 14.04.2020 15:02
NASA'dan açıklama geldi! 15 Nisan'da Dünya'ya meteor mu çarpacak? İşte detaylar...

Bir süre önce 1998OR2 (52768) adı verilen devasa bir gök taşının Dünya'ya çarpacağı iddiaları gündeme gelmişti. Neredeyse 1.8 km çapa sahip olan bu meteorun insanlığı yok edebileceği ileri sürülüyordu.

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NASA'dan açıklama geldi! 15 Nisan'da Dünya'ya meteor mu çarpacak? İşte detaylar...

NASA ve gök bilimciler yaptığı açıklamada 1998OR2 isimli büyük gök taşının, Dünya'nın yakından geçeceğini ve çarpma olasılığının olmadığını belirtti. Şimdi ise başka bir haber daha gündeme damga vurdu. Dünya'ya yaklaşmakta olan bir değil, iki meteor olduğu ortaya çıktı.

NASA'dan açıklama geldi! 15 Nisan'da Dünya'ya meteor mu çarpacak? İşte detaylar...

Sosyal medyada meteorların Dünya'ya çarpacağını ve büyük bir yıkıma neden olacağına dair bir takım iddialar konuşuluyor. Ancak konuyla ilgili olarak NASA'dan açıklama geldi ve konuyu aydınlattı.

NASA'dan açıklama geldi! 15 Nisan'da Dünya'ya meteor mu çarpacak? İşte detaylar...

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) takip sistemi, bu hafta Dünya'ya yakın bir konumdan geçecek iki asteroid tespit etti.

NASA'dan açıklama geldi! 15 Nisan'da Dünya'ya meteor mu çarpacak? İşte detaylar...

NASA'nın Dünya'ya Yakın Cisimler Merkezi'ne (NEO) göre 2020 GH2 ve 2020 FX3 adlı iki asteroid, gezegenimizin yörüngesiyle kesişecek. Potansiyel olarak tehlikeli sınıfa dâhil edilen söz konusu iki asteroid, Dünya'nın yakınından 15 Nisan'da geçecek.

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