NASA'dan açıklama geldi! 15 Nisan'da Dünya'ya meteor mu çarpacak? İşte detaylar...

NASA ve gök bilimciler yaptığı açıklamada 1998OR2 isimli büyük gök taşının, Dünya'nın yakından geçeceğini ve çarpma olasılığının olmadığını belirtti. Şimdi ise başka bir haber daha gündeme damga vurdu. Dünya'ya yaklaşmakta olan bir değil, iki meteor olduğu ortaya çıktı.