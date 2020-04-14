NASA'dan açıklama geldi! 15 Nisan'da Dünya'ya meteor mu çarpacak? İşte detaylar...
Corona virüs, Çernobil yangını, depremler, savaşlar derken daha fazla felaketi kaldıramayacak olan dünyaya bir kara haber daha gelmiş ve meteor çarpacağı iddia edilmişti. Son olarak 1 Nisan tarihinde Nijerya'ya göktaşı düştüğü iddiaları sonrası hedefte yer alan NASA, 'Dünya'ya 15 Nisan'da meteor düşecek', 'Dünyaya 2 göktaşı düşecek' iddiaları sonrası açıklama yaptı. İşte NASA'nın açıklaması.
14.04.2020 15:02
- Son Güncelleme: 14.04.2020 15:02
DİĞER GALERİLER