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Bilim insanları açıkladı! Dünyanın sonu nasıl gelecek? Dehşete düşüren senaryo

Seller, yangınlar, corona virüs, depremler derken, dünya 2020'nin başından bu yana türlü türlü felaketle uğraşıyor. Ancak bilim insanlarına göre bunlar henüz bir şey değil. Araştırma sonuçları dünyanın geleceğine dair olumsuz bir tablo çiziyor. Kaygı verici bu araştırmalarda dünyanın sonuna dair neler yok ki. Peki dünyanın sonu nasıl gelecek? Bizi nasıl bir son bekliyor?

09.04.2020 10:31 - Son Güncelleme: 09.04.2020 10:44
Bilim insanları açıkladı! Dünyanın sonu nasıl gelecek? Dehşete düşüren senaryo

Su seviyesi yükseliyor, yeni kıtalar oluşuyor. Bilim insanlarına göre Dünya'nın başına gelecekte pek de iyi şeyler gelmeyecek. İşte Dünya'yı ve tüm evreni bekleyen korkunç son...

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Bilim insanları açıkladı! Dünyanın sonu nasıl gelecek? Dehşete düşüren senaryo

10 bin yıl sonra

Küresel ısınmanın yansıması olarak deniz seviyesi 3 ila 4 metre yükselecek. Yine bazı bilim adamlarına göre Dünya üzerinde yaşayan hiç insan kalmayacak!

Bilim insanları açıkladı! Dünyanın sonu nasıl gelecek? Dehşete düşüren senaryo

13 bin yıl sonra

Dünya'nın eksenel eğimi tersine çevrilecek ve bu da Dünya yörüngesinin zıt taraflarında yaz ve kışın meydana gelmesine neden olacak.

Bilim insanları açıkladı! Dünyanın sonu nasıl gelecek? Dehşete düşüren senaryo

15 bin yıl sonra

Sahra Çölü değişen mevsimlerle birlikte tropik bir iklime sahip olacak; dünyanın en büyük çölü yok olacak!

Bilim insanları açıkladı! Dünyanın sonu nasıl gelecek? Dehşete düşüren senaryo

20 bin yıl sonra

1986 Çernobil felaketi sonrası terk edilen Ukrayna ve Beyaz Rusya'nın Çernobil Bölgesi, insan yaşamı için güvenli hale geliyor. Evet bu felaketin geride kalması için 20 bin yıl gerekiyormuş!

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