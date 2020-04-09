Bilim insanları açıkladı! Dünyanın sonu nasıl gelecek? Dehşete düşüren senaryo
Seller, yangınlar, corona virüs, depremler derken, dünya 2020'nin başından bu yana türlü türlü felaketle uğraşıyor. Ancak bilim insanlarına göre bunlar henüz bir şey değil. Araştırma sonuçları dünyanın geleceğine dair olumsuz bir tablo çiziyor. Kaygı verici bu araştırmalarda dünyanın sonuna dair neler yok ki. Peki dünyanın sonu nasıl gelecek? Bizi nasıl bir son bekliyor?
09.04.2020 10:31
- Son Güncelleme: 09.04.2020 10:44
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