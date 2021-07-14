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Başına gelmeyen bilemez! Cep telefonu kullanan milyonlar için geçerli! Çoğu kişinin haberi bile yok 20 gün sonra...

Cep telefonu kullanan herkes için geçerli. Çoğu birey haberdar değil. 20 gün süresi var. Şayet 20 gün sonra geri verilmezse şikayet edebilirsiniz. Koşulsuz iade ile alakalı da bilgi verildi. Güneşte uzun süre kalma, selfie çekerken suya düşme gibi sebeplerle günde yüzlerce telefon arızalanıyor. Yasal yollarla ithal edilmiş cep telefonları için asgari 2 yıl garanti belgesi zorunluluğu var. Garanti, cep telefonunun üretim hatalarından kaynaklı arızaların yetkili servisler tarafından onarımını, onarım mümkün değil ise değişimini sağlar. Çoğu vatandaş ise garantinin neleri kapsadığını öğrenmediği için servisle münakaşa yaşıyor. Peki aygıt garanti dışına nasıl çıkar? Harcayıcının hakları neler?

14.07.2021 10:24 - Son Güncelleme: 14.07.2021 10:24
Başına gelmeyen bilemez! Cep telefonu kullanan milyonlar için geçerli! Çoğu kişinin haberi bile yok 20 gün sonra...

Yaz aylarında cep telefonu arızaları yılın diğer dönemlerine göre ortalama yüzde 50 artıyor. Çünkü bu cihazlar genellikle koyu renk olduğu için sıcağı anında çekiyor.

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Başına gelmeyen bilemez! Cep telefonu kullanan milyonlar için geçerli! Çoğu kişinin haberi bile yok 20 gün sonra...

Bu da telefonun plastik ve sentetik aksamlarında gevşemeye yol açıyor ve anakartlar deforme oluyor. Ayrıca kalitesiz koruma kılıfları telefonun kendini soğutmasını engelliyor.

Başına gelmeyen bilemez! Cep telefonu kullanan milyonlar için geçerli! Çoğu kişinin haberi bile yok 20 gün sonra...

Hatta bu durum bazen cihazın patlamasına bile yol açıyor. Bir diğer neden ise deniz ve havuzlarda selfie çekme merakı. Sırf bu yüzden günde 1.000'e yakın telefon elden kayıp suya ya da yere düşüyor.

Başına gelmeyen bilemez! Cep telefonu kullanan milyonlar için geçerli! Çoğu kişinin haberi bile yok 20 gün sonra...

HAKLAR BİLİNMİYOR

Arızaların büyük bir bölümü kullanıcı hatasından kaynaklanıyor. Bu da garanti kapsamını aşıyor. Çoğu kullanıcı bu yöndeki haklarını bilmediği için servislerde zaman zaman tartışmalar yaşanıyor. Öte yandan kullanıcıdan kaynaklanan tüm hataları da içeren 'cep kasko' hizmetleri veren servisler de bulunuyor.

Başına gelmeyen bilemez! Cep telefonu kullanan milyonlar için geçerli! Çoğu kişinin haberi bile yok 20 gün sonra...

Posta'dan Murat Gülderen'in haberine göre bir kasko şirketinin genel müdürü Tayfun Gülgeç'e, cihaz garantileriyle ilgili merak edilen tüm soruları ve tüketici hakları soruldu, o da madde madde açıkladı.