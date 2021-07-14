Başına gelmeyen bilemez! Cep telefonu kullanan milyonlar için geçerli! Çoğu kişinin haberi bile yok 20 gün sonra...

Cep telefonu kullanan herkes için geçerli. Çoğu birey haberdar değil. 20 gün süresi var. Şayet 20 gün sonra geri verilmezse şikayet edebilirsiniz. Koşulsuz iade ile alakalı da bilgi verildi. Güneşte uzun süre kalma, selfie çekerken suya düşme gibi sebeplerle günde yüzlerce telefon arızalanıyor. Yasal yollarla ithal edilmiş cep telefonları için asgari 2 yıl garanti belgesi zorunluluğu var. Garanti, cep telefonunun üretim hatalarından kaynaklı arızaların yetkili servisler tarafından onarımını, onarım mümkün değil ise değişimini sağlar. Çoğu vatandaş ise garantinin neleri kapsadığını öğrenmediği için servisle münakaşa yaşıyor. Peki aygıt garanti dışına nasıl çıkar? Harcayıcının hakları neler?

14.07.2021 10:24 - Son Güncelleme: 14.07.2021 10:24 BU GALERİYİ PAYLAŞ





